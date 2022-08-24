نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم السكني 1444 وطريقة الاستعلام عن الدعم السكني للمستفيدين في المقال التالي
الاستعلام عن الدعم السكني 1444 هو أمر يهم فئة كبيرة من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم سكني ، ومن المعروف أن البرنامج هو من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري والتي تعمل علي مساعدة فئة كبيرة من الأسر الأشد احتياجاً ومحدودي الدخل، حيث يتم صرف مبلغ مالي بشكل شهري لمن يتوفر لديهم شروط الاستحقاق، كما يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين كتوفير وحدات سكنية لمن لا يمتلكون مسكن من محدودي الدخل، وكذلك تمويل العقارات السكنية، ومع اقتراب موعد صرف المبلغ المالي الشهري للمستفيدين يبدأ المواطنين بالدخول علي الموقع الخاص بسكني للاستعلام عن مبلغ الدعم.
الاستعلام عن الدعم السكني 1444
من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم الصندوق العقاري الموحد، قد أشار البرنامج عن إيداع الدعم السكني في حساب المستفيدين عن شهر أغسطس 2022 ميلادية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 من أغسطس و الموافق 26 محرم 1444 وقبل إيداع الراتب الشهري لمراعاة الظروف التي يمر بها المواطنين، حيث أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ مالي تصل قيمته غلي 868 مليون ريال سعودي في حساب المستفيدين ،أما عن خطوات الاستعلام عن الدعم فهي كالتالي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لسكني.
- عليك بكتابة الاسم وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- يتم الدخول إلى بوابة نفاذ الوطني.
- الضغط على أيقونة الدفعات الخاصة.
- سوف يظهر أمامك موعد صرف الدعم وأهلية المتقدم.
شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني
من خلال المقال يمكنك التعرف علي باقات الدعم السكني الجديدة، بعد أن عرضنا علي حضراتكم طريقة الاستعلام عن الدعم السكني 1444، فيمكننا عرض اهم الشروط التي قامت بتحديدها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية ليتمكن المستحقين فقط من الاستفادة من الدعم الشهري وخي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- يجب أن تكون إقامة المتقدم أو الأسرة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحد أقصى آخر 90 يوم من تقديم الطلب.
- ألا يكون المتقدم قد حصل على مساعدة الدعم السكني من قبل.
- عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة وأصول مسجلة باسمه.
- يشترط تقديم المستندات المطلوبة للتسجيل.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في التقديم.
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