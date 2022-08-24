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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال أبشر المرور، من أكثر ما يؤرق الأفراد عند قيادة السيارات هي المخالفات المرورية. وقديماً لم يكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالأمر السهل ولم يكن بالسرعة المتاحة حالياً. وقد أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية عبر منصة أبشر. وفي هذا المقال سنعرض لكم خدمات أبشر المرور حتى تتمكن من الاستفادة منها بكل سهولة ويسر.

أبشر المرور

يمكن لكافة المواطنين والمقيمين الاستعلام عن المخالفات وكذلك تسديدها إلكترونياً أو الاعتراض عليها عبر أبشر المرور. جاء ذلك تطبيقاً لرؤية 2030 وانطلاقاً من الحكومة بالمملكة العربية السعودية للاتجاه إلى التحول الرقمي في معظم معاملاتها. فقد وفرت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور مجموعة من خدمات الاستعلام الإلكترونية والمعاملات التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين.

كيف احجز موعد في المرور السعودي باستخدام أبشر المرور؟

لمن يرغب في تنفيذ معاملة في الإدارة العامة للمرور يمكنك حجز موعد في دائرة المرور عبر أبشر المرور، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر أفراد، ثم قم بتسجيل الدخول بمعلوماتك الشخصية برقم الهوية أواسم المستخدم.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله لهاتفك حتى تتمكن من الدخول إلى حسابك.

اختر المزيد من مواعيد، ثم اختر المرور كي تنتقل إلى خدمة مواعيد المرور.

قم باختيار حجز موعد جديد، ثم حدد الخدمة التي ترغب فيها مثل، تجديد رخصة ( يمكنك حجز خدمتين بحد أقصى).

قم بتحديد المنطقة من القائمة ثم انقر على التالي.

حدد فرع المرور الذي ترغب فيه من الصفحة التالية، وذلك بالضغط على اختيار المقابلة لاسم الفرع.

وأخيراً، حدد اليوم والوقت المناسبين لك للذهاب إلى المرور عن طريق الجدول الذي به المواعيد المتاحة.

عليك الانتقال للصفحة التالية لكي تقرأ التعليمات الخاصة بالموعد، ثم قم باختيار التأكيد على بيانات الموعد، وستظهر لك صفحة تتضمن تذكرة حجز الموعد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أبشر المرور

موقع أبشر المرور يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالمخالفات ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية. ويمكنك الاستعلام عن المخالفات من خلال أحد الطرق الآتية:

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة. وأخيراً الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات من خلال موقع أبشر أفراد

وللاستعلام عن مخالفاتك المرورية عن طريق أبشر الأفراد اتبع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع أبشر أفراد، ثم سجل الدخول برقم الهوية أو اسم المستخدم.

قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله هاتفك، كي تتمكن من الدخول إلى حسابك وتستفيد من كل الخدمات.

قم باختيار قسم الخدمات المرور، ثم الاستعلام عن المخالفة المرورية.

عليك تحديد طريقة الاستعلام سواء كانت من خلال رقم اللوحة أو رقم الهوية أو رقم المخالفة لمعرفة تفاصيل المخالفة التي حررت مسبقاً، ثم عبئ البيانات المطلوبة الظاهرة أمامك (اسم صاحب السيارة، ورقم الرخصة، ورقم لوحة السيارة).

قم بالضغط على الاستعلام برقم المخالفة وستظهر لك في الصفحة التالية المخالفات المرورية التي تم تسجيلها، كما ستظهر طرق الدفع الإلكتروني المتاحة أو الدفع في الأماكن المخصصة من خلال وزارة الداخلية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة

يمكك أيضا الاستعلام عن المخالفات المروريه عبر منصة أبشر المرور من خلال رقم الإقامة للزائرين، عن طريق الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول في منصة أبشر أفراد كما وضحناه بالأعلى.

اضغط على الاستعلام عن المخالفات المروريه غير المدفوعة للزائرين.

اختر الإقامة من نوع الوثيقة، ثم أدخل رقم الإقامة في خانة رقم الوثيقة.

قم بإدخال الرمز المرئي، ثم اضغط على عرض كي تظهر لك المخالفات المسجلة.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل مخالفات مرورية في السعودية؟

يوجد العديد من الأسباب والتجاوزات التي يرتكبها البعض والتي تؤدي إلى تسجيل مخالفة مرورية، لذلك احرص على تجنب التالي لتجنب تسجيل مخالفة مرورية وغرامة مالية، وهي كالتالي:

قيادة السيارة دون الحصول على رخصة القيادة الرسمية.

القيادة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة.

السير بشكل معاكس لاتجاه السير في إحدى الطرق.

أن تتعدي السرعة المحددة في الطرقات العامة.

وقوع أي تغييرات في سيارتك الخاصة ولم تقم بتسجيلها في الرخصة.

ألا تكون رخصة القيادة في حوزتك أثناء القيادة.

عدم الالتزام بإشارات المرور كتجاوز الإشارة الحمراء.

قيادة السيارة بشكل سريع بين السيارات الأخرى في الطريق السريع أو التسبب في حوادث.

الانشغال بعدة أمور أثناء القيادة كالتحدث بالهاتف أو استخدامه.

قيادة السيارة دون تركيب لوحة رقم السيارة الخاصة، وقد تقدر المخالفة ما بين 3000-6000 ريال سعودي.

ترك السيارة في الأماكن غير المخصصة كالوقوف على خطوط السكك الحديدية، أو ركنها في أماكن اصطفاف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان هذا مقالنا عن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال أبشر المرور. جاء هذا في إطار حرص المملكة العربية السعودية على مواطنيها والمقيمين فيها. فقد قامت بوضع الغرامات المالية والمخالفات المرورية كي تكون رادعاً لكل من يرتكبها. لذلك يجب أن تحرص على الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية كي تتجنب تسجيل المخالفات أو وقوع الحوادث.