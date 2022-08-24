تنسيق كليات الأزهر 2022 الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية على رابط موقع بوابة التنسيق الإلكتروني 2022

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق كليات الأزهر لعام 2022، خصوصًا بعد الإعلان مباشرة عن نتيجة الثانوية الأزهرية في الشهر الماضي، وينتظر جميع الطلاب تفاصيل عن تنسيق الأزهر لكي يختاروا الكلية المناسبة للمجموع الذين حصلوا عليه، كما انطلق اليوم الأحد الموافق 21 من أغسطس لهذا العام أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين قد نجحوا في امتحانات الدور الأول وتلك الأعمال قد تستمر لمدة خمسة أيام على الأقل، وقد تنتهي تلك الأعمال يوم الخميس الموافق 25.

ما هو تنسيق الكليات الأزهرية الخاص بالشعبة العلمية لعام 2022

سوف نعرف في السطور القادمة ما هو تنسيق كليات الأزهر سواء بنين أو بنات لعام 2022 وهو يتمثل في الآتي:

تنسيق كلية طب القاهرة يكون 97.5%.

تنسيق كلية طب الأسنان يكون 96.5%.

تنسيق كلية الصيدلة في القاهرة يكون 93.3% وذلك يعتبر حد أدنى.

تنسيق كلية الطب في دمياط يكون 97% وذلك يعتبر حد أدنى.

تنسيق كلية الهندسة في قنا يكون 92.3%.

تنسيق كلية الهندسة في القاهرة يكون 93.3%.

تنسيق كلية الطب بأسيوط يكون 96.7%.

هنُا نسيق الثانوية الأزهرية 2022 التفاصيل الكاملة “موقع تنسيق الكليات الأزهرية 2022”

مؤشر تنسيق كليات الأزهر الخاص بالشعبة الأدبية لعام 2022

سوف نعرف معًا في هذا المقال مؤشرات تنسيق جامعات الأزهر للشعبة الأدبية وتلك المؤشرات خاصة بعام 2022 وتلك المؤشرات تتمثل في التالي:

يعتبر الحد الأدنى لتنسيق كلية الشريعة والقانون في القاهرة إنجليزي يكون 92%.

أما بالنسبة للحد الأدنى لتنسيق كلية اللغات والترجمة ألماني يكون 91%.

بينما الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام بنين يكون 85%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية اللغات والترجمة شعبة ترجمة فورية يكون 81%.

كذلك تنسيق كلية لغات وترجمة بنين دراسات إسلامية باللغة الأوردية يكون 96%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية لغات وترجمة بنين شعبة دراسات إسلامية لغة فرنسية يكون 89.5%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية دراسات إنسانية بنات قسم ألماني يكون 95.5%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية دراسات إنسانية بنات ترجمة فورية إنجليزي يكون 95.4%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية دراسات إنسانية بنات ترجمة فورية فرنسي يكون 94.5%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية دراسات إنسانية بنات إسباني يكون 94%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية دراسات إنسانية بنات تفهنا شعبة ترجمة فورية إنجليزي يكون 94%.

أما بالنسبة لتنسيق كلية شعبة الصحافة والإعلام دراسات إسلامية بالقاهرة يكون 93%.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2022