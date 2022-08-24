sbis.hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية والتنمية الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444 سبتمبر 2022

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد دفعة صفر 1444 حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يرغب في معرفة راتب الضمان الاجتماعي ، حيث أنه من أحد وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكه العربيه السعوديه لتوفير الدعم المادي الشهري لجميع الأشخاص الأكثر احتياجا وفقرا داخل المملكة حيث اناء المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في السعودية أكثر من 828,000 مستفيد وذلك بعد أن أعلن عن الديوان الملكي لتخصيص مبلغ وقدره 10.4 مليون ريال سعودي وذلك لجميع المستحقين للضمان الاجتماعي لمواجهة ظروف الغلاء التي تمر بها البلاد وكان ذلك بمرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز، لذلك فان الأسر تتساءل عن موعد المحدد لشهر سبتمبر الدعم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي والتقديم من خلال موقع ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية بأن راتب الضمان الاجتماعي يختلف من ناحيه القيمة والصرف من اسرة الى اسرة اخرى وذلك تبعا لعدة عوامل تحددها وزارة الموارد البشرية وتكون مثل اعداد الأسرة والحالة الاجتماعية لهم والدخل الشهري لهذه الأسرة فإنه يتم تحديدها على النحو التالي

يكون راتب الضمان الاجتماعي للأسرة التي تتكون من فرد واحد ألف ريال سعودي

ويكون الراتب الاجتماع ضمان الاجتماعي للاسرة التي تتكون من فردين 1285 ريال سعودي

صرف الضمان الاجتماعي للأسرة التي تتكون من ثلاث افراد يتم صرف 1570 ريال سعودي

ويصرف للأسرة التي تتكون من أربعة أفراد إلى 1855 ريال سعودي

يتم صرف للأسرة التي تتكون من خمسة أفراد مبلغ 2140 ريال سعودي

والأسرة التي تتكون من سبع افراد يتم صرف 2710 ريال سعودي

بينما الاسرة التي تتكون من ثمان أفراد يتم صرف دعم 3000 ريال

وصرف الدعم للأسر التي تتكون من تسعة أفراد 3280 ريال

ويتم صرف الدعم من الضمان الاجتماعي للأسر التي تتكون من 10 أفراد 3560 ريال سعودي

والأسرة التي تتكون من 12 صرف تحصل على دعم 4130 ريال سعودي

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لفئات معينة من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية وهي