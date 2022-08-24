نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية والتنمية الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444 سبتمبر 2022 في المقال التالي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد دفعة صفر 1444 حيث أن هناك عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية يرغب في معرفة راتب الضمان الاجتماعي ، حيث أنه من أحد وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكه العربيه السعوديه لتوفير الدعم المادي الشهري لجميع الأشخاص الأكثر احتياجا وفقرا داخل المملكة حيث اناء المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في السعودية أكثر من 828,000 مستفيد وذلك بعد أن أعلن عن الديوان الملكي لتخصيص مبلغ وقدره 10.4 مليون ريال سعودي وذلك لجميع المستحقين للضمان الاجتماعي لمواجهة ظروف الغلاء التي تمر بها البلاد وكان ذلك بمرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز، لذلك فان الأسر تتساءل عن موعد المحدد لشهر سبتمبر الدعم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي والتقديم من خلال موقع ثقفني.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية بأن راتب الضمان الاجتماعي يختلف من ناحيه القيمة والصرف من اسرة الى اسرة اخرى وذلك تبعا لعدة عوامل تحددها وزارة الموارد البشرية وتكون مثل اعداد الأسرة والحالة الاجتماعية لهم والدخل الشهري لهذه الأسرة فإنه يتم تحديدها على النحو التالي
- يكون راتب الضمان الاجتماعي للأسرة التي تتكون من فرد واحد ألف ريال سعودي
- ويكون الراتب الاجتماع ضمان الاجتماعي للاسرة التي تتكون من فردين 1285 ريال سعودي
- صرف الضمان الاجتماعي للأسرة التي تتكون من ثلاث افراد يتم صرف 1570 ريال سعودي
- ويصرف للأسرة التي تتكون من أربعة أفراد إلى 1855 ريال سعودي
- يتم صرف للأسرة التي تتكون من خمسة أفراد مبلغ 2140 ريال سعودي
- والأسرة التي تتكون من سبع افراد يتم صرف 2710 ريال سعودي
- بينما الاسرة التي تتكون من ثمان أفراد يتم صرف دعم 3000 ريال
- وصرف الدعم للأسر التي تتكون من تسعة أفراد 3280 ريال
- ويتم صرف الدعم من الضمان الاجتماعي للأسر التي تتكون من 10 أفراد 3560 ريال سعودي
- والأسرة التي تتكون من 12 صرف تحصل على دعم 4130 ريال سعودي
الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي
يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لفئات معينة من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية وهي
- منهم الاشخاص المصابين بامراض مزمنة
- كبار السن وليس لهم دخل ثابت.
- الأسر الفقيرة التي لا تجد من يعولها.
- الأيتام الذين فقدوا والدهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
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