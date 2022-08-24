نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Direct رابط نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 لتخصصات ” تجارى- زراعي – صناعي ” nategafany.emis.gov.eg في المقال التالي
نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 في الفترة الأخيرة زادت عناوين البحث عبر الإنترنت عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 للدور الثاني والتي سوف تعلن بشكل مؤكد خلال ساعات من الآن ، وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بشكل رسمي في جميع المدارس، وبدأ الطلاب في الشعور بالقلق والتوتر من موعد ظهور النتيجة، وذلك ليتأكدوا من معرفة نجاحهم من الامتحان، وانهم قد حصلوا على الدرجات الراغبين بها، والنتيجة سوف تظهر من خلال الإنترنت عبر الموقع الرسمي للوزارة، وهنا سوف نعرض لكم نتائج الدبلومات الفنية.
نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022
قام وزير التربية والتعليم بإصدار قرارات بشأن نتائج الدبلومات الفنية لدورالثانى وهي أعلن وزير التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر في نهاية هذا الأسبوع لجميع الطلاب والطالبات.مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة جداً هذا العام الدراسي 2022، وأكد أن النتيجة سوف تظهر من خلال الإنترنت، وذلك لمنع انتشار الأمراض والأوبئة مثل فيروس كورونا الحديث، وذلك لحماية صحة وسلامة جميع الطلاب قد تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات، ولكنه ينتظر فقط رفع جميع نتائج الطلاب عبر الإنترنت بشكل صحيح وسليم، لكي يتمكنوا الطلاب من الحصول على نتائجهم.
طريقة الحصول على نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022
نتابع مع طلاب وطالبات الدبلوم الفني لجميع التخصصات ” صناعي- زراعي – تجارى ” عن نتيجة الدور الثاني والتي انتهى الطلاب من أداء الامتحانات في الأسابيع الماضية، وحاليا يتم الانتهاء من مرحلة التصحيح وتتوفر النتيجة على بوابة التعليم الفني عند ظهور نتائج الدبلومات الفنية عبر الإنترنت والاستعلام عنها بشكل صحيح يجب اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة عن طريق الرابط بوابة التعليم الفني 2022.
- بعد ذلك يقوم الطالب باختيار نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022.
- يجب على الطالب أن يدخل نوع الدبلوم الذي يدرس فيه.
- بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة اسمه ثلاثي.
- ويدخل رقم الجلوس.
- ثم يحدد اسم المدرسة الخاصة به.
- ويقوم بالنقر على كلمة أظهر النتيجة.
- في النهاية سوف تظهر النتيجة النهائية الخاصة بالطالب.
- بالنجاح والتوفيق للجميع.
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