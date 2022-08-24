جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأربعاء، بنجاة مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية اليمنية، العميد نايف الحميدى، من عملية اغتيال بعبوة ناسفة فى مديرية خور مكسر بعدن.





وأكدت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية: "انفجار عبوة ناسفة بأحد أطقم حراسة العميد نايف الحميدى، أثناء خروجه من ديوان وزارة الداخلية بمنطقة النصر فى عدن". وأشارت المصادر إلى عدم وقوع أى إصابات أو قتلى جراء الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاة مسؤول يمنى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة فى عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.