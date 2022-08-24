الناتو: سنستمر فى مساعدة أوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة

جدة - نرمين السيد - أكد أمين عام حلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج، إن ضرورة استمرار مساعدة الغرب لأوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة، وقال: إن "تقديم الدعم العسكرى لكييف ليس بالمهمة السهلة، فالأمر يتطلب عملا شاقا، وأنا بصدد العمل مع قادة آخرين بالناتو فى أوروبا وأمريكا الشمالية لتزويدنا بالدعم بشكل مستمر".





وذكر ستولتنبرج - اليوم الأربعاء: أننا نشهد دعمًا غير مسبوق من حلفاء الناتو الأوروبيين وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم لأوكرانيا.

وأضاف: "لقد شاركت بمنتدى منصة القرم للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، وكانت رسالة جميع القادة الحاضرين واضحة بأنهم يقفوا متضامنين مع أوكرانيا وسيدعموها طالما كان ذلك ضروريًا".

وعلى صعيد آخر، وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس نداءً لتفادى خطر وقوع كارثة نووية فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى جنوب أوكرانيا.

وقال بابا لفاتيكان، خلال لقاء الأربعاء، المفتوح بقاعة بولس السادس فى الفاتيكان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية : "إنه يجدد دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب وتجنب خطر وقوع كارثة نووية فى زابوريجيا".

وأضاف: "أن الأفكار اليوم موجهة بشكل خاص للأطفال، والعديد من القتلى ثم العديد من اللاجئين، حيث يتواجد بإيطاليا الكثير والعديد من الجرحى وأصبح العديد من الأطفال الأوكرانيين والروس أيتامًا بعد فقدانهم آباءهم أو أمهاتهم"، وأن الجميع بحاجة إلى السلام، مطالبا السلطات المسؤولة بالعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى.

ومن ناحية آخرى، حمل مقر الدفاع الإقليمى لإقليم دونيتسك، القوات الأوكرانية مسؤولية اندلاع حريق هائل بأحد مراكز التسوق بالجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.

وذكر الدفاع الإقليمى، أنه نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية اندلع حريق كبير فى أكبر مركز للتسوق بونيتسك "غالاكتيكا" الواقع فى حى لوينسكى بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو مما أسفر عن وقوع خسائر مادية ضخمة.

وأوضح أن القوات الأمنية قامت بإخلاء المبنى بشكل كامل فور اندلاع الحريق، مما تسبب فى السيطرة على الحريق دون وقوع أى ضحايا تذكر.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن نحو 100 من رجال الدفاع المدنى يحاولون إخماد حريق هائل فى أحد المراكز التجارية الكبيرة بمدينة دونيتسك بعد استهدافه بشكل مباشر.