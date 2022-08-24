الملك يطلع وقادة عرب على مشروع سياحي بمدينة العلمين المصرية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 أغسطس 2022 05:00 مساءً - دوت الخليج :- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة عرب على أحد المشاريع السياحية بمدينة العلمين الجديدة التي جرى افتتاحها برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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