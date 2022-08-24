منصة سلفة رابط تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب أونلاين

منصة سلفة، في المملكة العربية السعودية تقدم العديد من الخدمات الهامة حيث أن بإمكان أي شخص بالمملكة الحصول على تمويل شخصي بدون اتفاقيه مع البنك، أو تمويل شخصي أو سلفة زواج كل هذا من خلال سلفه، وكل ما عليك هو الدخول على منصة سلفة الإلكترونية، وبعدها تقوم بطلب التمويل التي ترغب بالحصول عليه، وسلفه تعتبر أول منصة سعوديه مصرح لها من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بمنح تمويل شخصي فورى لكل من يريد هذا التمويل، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على التمويل الشخصي من خلال الموقع الرسمي، ويتم الموافقة سريعه وفوريه عند التقديم على طلب التمويل في دقائق معدوده، ومن اهم مميزات طلب سلفه ماليه هي الجدولة المريحة للمستفيد ويتم التسديد على فترات بعيده عقب نزول الراتب الشهرى، وتتبع منصة سلفه إلى مؤسسة النقد العربي كما وضحنا اعلي المقالة، وأيضا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب للسعوديين.

منصة سلفه الإلكترونية للتمويل الشخصي

من خلال منصة سلفه الإلكترونية وتسجيل الدخول عليها يمكن لأي شخص الحصول على تمويل شخصي فورى، وبعدها تستطيع الاستفادة من التمويل الشخصي وعمل أي مشروع تحلم به، ومن خلال بعض الاجرائات التي حددتها المنصة يمكن لأي شخص الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وهذه الحالات التي يمكن طلب الحصول على سلفه.

كيفية تقديم طلب سلفه تمويل أونلاين

من اهم ما يميز منصة سلفة انه يمكن التقديم على طلب تمويل شخصي من خلال الاونلاين، ولكن هناك خطوات يجب اتباعها من اجل تقديم الطلب بشكل صحيح وهو كالتالي.

قم أولا بالدخول على موقع سلفة الإلكتروني.

قم بالنقر على طلب التمويل.

بعدها تقوم بالنقر على اطلب التمويل الآن.

انتقل إلى صفحة تسجيل مستخدم جديد.

ابدأ في تسجيل بيانات رَقَم الهُوِيَّة ورقم الجوال ثم تعيين كلمة المرور.

اضغط على استكمال التسجيل بعد الموافقة على شروط سلفة.

حدد قيمة التمويل ومواعيد السداد.

انتقل إلى صفحة تسجيل البيانات الشخصية وبيانات الوظيفة.

بعد تقييم طلب تمويل سلفة، والحصول على الموافقة يتم إيداع تمويل سلفة الفوري.

الحالات التي يتطلب لها الحصول على تمويل من سلفه

الحصول على سلفه لسداد الديون.

الحصول على سلفه لترميم المنزل.

الحصول على سلفه لإصلاح السيارة.

الحصول على سلفه لأخذ اجازه والسفر.

الحصول على سلفه لأي أمر عاجل.

الحصول على سلفه للضروريات.

شروط التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي داخل أراضي السعودية

لابد أن يكون المتقدم للتمويل مواطن سعودي الجنسية وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة .

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وهذا للحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية.

لا يقل فترة العمل عن 6 أشهر وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3 ألف ريال سعودي وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية.

خطوات تقديم طلب إلى سلفه للحصول على قرض شخصي