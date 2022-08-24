نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022، خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق التي ينتظر الالاف من الطلاب ظهورها على أحر من الجمر، حيث تستعد الوزارة للإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2022 خلال الأيام المقبلة بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى المحافظات بأكملها “القادسية، صلاح الدين، الانبار، الكرخ، النجف،…”، وتعد تلك المرحلة من أهم المراحل في مشوار تعليم الطالب، وخلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 في أقرب وقت بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح بنسبة 100% في كافة الكنترولات، ووفقا لما صرحت به الجهات الرسمية فأن نتائج سادس اعدادي العراق 2022 الدور الأول من المقرر أن تصدر في موعد أقصاه 25 أغسطس الجاري عبر كافة المواقع الالكترونية المدشنة لهذا الغرض مثل موقع نتائجنا وناجح وموقع وزارة التربية العراقية، وقد تمت أعمال التصحيح بشكل سريع جدا، حيث قد استغرقت نحو أسبوعين فقط ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على درجاتهم ومجموعهم بسهولة قبل أن يسيطر عليهم التوتر والقلق، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022:

قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب الامتحانية.

قم باختيار أيقونة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022.

قم بادخال رقمك الامتحاني كامل واسمك الرباعي بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك فورا في كل المواد.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 بالاسم

وخلال الأيام القادمة ستقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 “علمي، ادبي، تطبيقي، احيائي” في كل المحافظات والمدارس، ليتمكن كل طالب من معرفة مجموعه بالدرجات التفصيلية بسهولة، ولكن حتى الآن لم تقوم الوزارة بتحديد الموعد الرسمي للكشف عن تلك النتائج التي ينتظرها الالاف من الطلاب في العراق، وقد تم اضافة عدد من درجات الرأفة للطلاب لتقليل عدد الراسبين، ويمكنك ترك رقمك الامتحاني واسمك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

حاليا يجرى رفع نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات لكافة المواد وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية، ولم يتحدد حتى الآن ما إذا كان سيتم رفع نتائج 6 اعدادي العراق تدريجيا أم في كل المحافظات دفعة واحدة، ولكنها سيتم الاعلان قريبا.

ينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن موعد نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 العراق حتى يتمكنوا من الاستعلام عن مجموعهم في تلك المرحلة التعليمية الهامة التي تؤهل الطالب للالتحاق بمختلف الكليات والمعاهد، ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس خلال الأيام القادمة قبل الانتهاء من الشهر الحالي، علما بأنه سيتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.