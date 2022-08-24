link نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي عبر موقع التنسيق لكل الجامعات

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عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكل كليات الشعبة العلمية والادبية التي كان بها أماكن شاغرة بعد انتهاء التسجيل في المرحلة الاولى، وخلال الساعات الماضية تم الانتهاء من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، حيث قام أكثر من 10 الالاف طالب بتسجيل رغباتهم وفقا لمجموعهم الذي حصلوا عليه في المرحلة الثانوية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالخطوات.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
حتى الآن لم تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بشكل رسمي، فلم تحدد ما إذا كانت ستعلن غدا الاربعاء أم بعد غدا الخميس، مع تأكيدات بأنه لم يتم مد التسجيل في تلك المرحلة لمدة يوم أخر، وقد جاء تنسيق المرحلة الثانية هذا العام مرتفع بشكل ملحوظ عن العام الماضي وخاصة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وقد قام 269202 طالبا بالشعبتين علمي وأدبي بتسجيل رغباتهم خلال الفترة الماضية، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% للشعبة العلمية، وحد ادنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% للشعبة الادبية، حيث قام كل طالب بتدوين 75 رغبة مختلف ما بين الكليات والمعاهد.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
واليكم طريقة الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلبة الثانوية العامة لكلا الشعبتين علمي وادبي، فقط اتبع تلك الخطوات.
- قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.
- قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.
- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
- ادخل الرمز التأكيدي.
- ستظهر لك فورا اسم الكلية أو المعهد المرشح إليه.
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
واليكم مؤشرات القبول في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق بمختلف الكليات:
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
طب بيطري بنها 355
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
طب بيطري أسوان 354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطري بني سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطري مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطري العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطري مطروح 352
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
طب بيطري الوادي الجديد 351
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
حاسبات ومعلومات العريش علوم 350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346
تستعد وزارة التعليم العالي حاليا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 غدا الخميس بعد عقد مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور أيمن عاشور للكشف عن تفاصيل النتيجة والحدود الدنيا للقبول في كليات تلك المرحلة، حيث يتم حاليا فرز رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية، حتى يتم ترشيح الطلاب إلى الجهات العلمية التي تتناسب مع مجموعهم في المقام الاول.
ينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكل الجامعات والكليات والمعاهد، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة غدا بعد الظهر عبر موقع التنسيق الالكتروني ليتعرف الطلاب على اسماء كليتهم، على أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب عبر نفس الموقع وتحويل من كلية إلى أخرى بعد الكشف عن النتيجة بشكل رسمي.
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