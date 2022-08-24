نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي عبر موقع التنسيق لكل الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكل كليات الشعبة العلمية والادبية التي كان بها أماكن شاغرة بعد انتهاء التسجيل في المرحلة الاولى، وخلال الساعات الماضية تم الانتهاء من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، حيث قام أكثر من 10 الالاف طالب بتسجيل رغباتهم وفقا لمجموعهم الذي حصلوا عليه في المرحلة الثانوية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالخطوات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

حتى الآن لم تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بشكل رسمي، فلم تحدد ما إذا كانت ستعلن غدا الاربعاء أم بعد غدا الخميس، مع تأكيدات بأنه لم يتم مد التسجيل في تلك المرحلة لمدة يوم أخر، وقد جاء تنسيق المرحلة الثانية هذا العام مرتفع بشكل ملحوظ عن العام الماضي وخاصة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وقد قام 269202 طالبا بالشعبتين علمي وأدبي بتسجيل رغباتهم خلال الفترة الماضية، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% للشعبة العلمية، وحد ادنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% للشعبة الادبية، حيث قام كل طالب بتدوين 75 رغبة مختلف ما بين الكليات والمعاهد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

واليكم طريقة الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلبة الثانوية العامة لكلا الشعبتين علمي وادبي، فقط اتبع تلك الخطوات.

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

ادخل الرمز التأكيدي.

ستظهر لك فورا اسم الكلية أو المعهد المرشح إليه.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

واليكم مؤشرات القبول في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق بمختلف الكليات:

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

طب بيطري بنها 355

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

طب بيطري أسوان 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

طب بيطري بني سويف 353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

طب بيطري مدينة السادات 353

علوم البترول والتعدين مطروح- علوم 353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطري العريش 352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

طب بيطري مطروح 352

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

طب بيطري الوادي الجديد 351

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 351

ألسن كفر الشيخ 351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

حاسبات ومعلومات العريش علوم 350

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346

تستعد وزارة التعليم العالي حاليا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 غدا الخميس بعد عقد مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور أيمن عاشور للكشف عن تفاصيل النتيجة والحدود الدنيا للقبول في كليات تلك المرحلة، حيث يتم حاليا فرز رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية، حتى يتم ترشيح الطلاب إلى الجهات العلمية التي تتناسب مع مجموعهم في المقام الاول.

ينتظر الالاف من الطلاب الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكل الجامعات والكليات والمعاهد، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة غدا بعد الظهر عبر موقع التنسيق الالكتروني ليتعرف الطلاب على اسماء كليتهم، على أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب عبر نفس الموقع وتحويل من كلية إلى أخرى بعد الكشف عن النتيجة بشكل رسمي.