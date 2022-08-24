لينك ..نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس”موعد فتح تنسيق المرحلة الثالثة”

نتابع مع طلاب الثانوية العامة اليوم اخر التطورات بخصوص تنسيق القبول للجامعات والتي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 غدا الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم جلوس الطالب والرقم السرى الذي سجل به الرغبات، وفقا للمؤشرات فان نسبة قبول الكليات سوف تكون مشابه للعام الماضي، وخاصة أنها نفس نسب النجاح وبالإضافة إلي أن نسب قبول المرحلة الأولي للعام الحالي كانت مشابهة للعام الماضي بفارق 1% فقط ، واليك رابط نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2022.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

يرتقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول للجامعات موعد إعلان النتيجة والتي أعلنت وزارة التعليم العالي منذ ساعات انه سوف تعلن غدا بشكل مؤكد، وبينا بدا الآن تنسيق القبول بالجامعات الأهلية والتي هي ممالقة للجامعات الخاصة وتم إثبات نجاحها في الأعوام الماضية ولكنها اقل في المصاريف من الجامعات الخاصة، وتم إطلاق الرابط الخاص بالتقديم بها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأعلنت الجامعات الأهلية عن الحد الأدنى للقبول بها وهو كلية الطب 82% وكلية طب الأسنان 80 وكلية % علاج الطبيعي 78% وكلية الصيدلة 74% وكلية الطب البيطري 70%وكلية الهندسة 68% وكلية علوم الحاسب 62% وعدة كيات في مجالات مختلفة منها ” العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية – اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام – الفنون التطبيقية – العلوم الأجتماعية – السياحة والفنادق – الحقوق والقانون – التمريض – الآثار – علوم سينمائية”.

رابط نتيجة التنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وتم بدا فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المرحلة الثانية، ويغلق اليوم باب التسجيل وجارى حاليا الانتهاء من مرحلة تسجل الرغبات تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني ، وكل ما على الطالب هو ادخل رقم جلوسه ومن ثم إدخال رقم السرى ، والنقر على مربع النتيجة ، للاطلاع على الكلية التي تم القب بها وفقا لمجموعه والحد الأدنى للقبول بتلك الكلية وفقا للموقعها الجغرافي والتي تختلف من نفس الكلية من جامعة إلي اخرى ووفقا للأعداد المتقدمين بها من تلك المحافظة والتي يراعى العامل الجغرافى والإقليمي بشكل كبير .