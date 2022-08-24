قرض 500 ألف ريال للمتقاعدين مبكرا بأقل راتب تقاعدي وفترة سداد طويلة

الكثير من الموظفين يتم تقاعدهم مبكرا فيلجأ البعض منهم للبحث عن طريقة تساعده على المعيشة الجيدة، وجني بعض الأموال كل شهر من خلالها، فكل شخص يفضل أن يكون له عمل خاص به بعد التقاعد بجانب الدخل الشهري التقاعدي الخاص به، لمعاونته على السير في الحياة، والحصول على أفضل الخدمات والعروض، وكان هناك بعض أنواع البنوك والشركات السعودية التي قامت بتوفير عدد كبير من تلك الشركات والبنوك لمساعدة جميع الأسر محدودي الدخل، وتوفير قرض شخصي لهم بمبلغ مالي بدون فوائد، فهو تمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقديم أفضل التمويلات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

قرض للمتقاعدين مبكرا

لكل من تقاعد مبكرا إليك الحل الأمثل والأنجح لتكملة أعمالك المهنية، سيارة للعاطلين عن العمل بدون فوائد، سوف تحصل على قرض شخصي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال، بدون فوائد قرض 120 ألف ريال لممن بدون وظيفة، وفترة السداد تمتد حتى 8 سنوات، وذلك حتى تستطيع أن تقم بسداد تمويلك في وقت مريح لك بدون تعقيدات أو خوف من التأخير، وهناك بعض الشروط المعلن عنها من قبل بنك التنمية الاجتماعية حتى تحصل على تمويل المتقاعدين بإجراءات سريعة.

شروط قرض المتقاعدين

يجب أن تعلم بأن الرسوم الإدارية هي 7% من قيمة المبلغ التمويلي، وسوف يتم الحصول على 1% من الرسوم سنويا للخدمة، ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد ونظيف ولا يوجد به تعثرات، ماهي طريقة التقديم لقرض العاطلين عن العمل، وإذا وجد فيجب أن لا تزيد عن 15 ألف ريال، كما يجب أن تعلم بأنه إذا كان هناك أي تعثر لديك في بنك التنمية الاجتماعية فلا يجب عليك أن تتقدم لطلب التمويل، أما إذا لم يوجد فيمكنك طلب الحصول على القرض من البنك بكل راحة وأمان، ويتم تقديم ضمان بنسبة 100% ويفضل أن تكون من الراتب الشخصي، ويتم تقديم إقرار من العميل بأن مبيعات المنشأة لا تتعدى 40 مليون ريال.

الأوراق والمستندات المطلوبة وكيفية طلب القرض



يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية واختيار التمويل الشخصي للمتقاعدين مبكرا، ثم تقديم صورة الهوية الوطنية، وصورة الكفيل، والعنوان الوطني، وتعريف بالراتب للكفيل، رقم حساب الآيبان، وكشف حساب بنكي، وتعريف بالراتب من المؤسسة العامة للتقاعد، أو المؤسسة العامة للتأمينات، وأيضا صورة من السجل التجاري وتكون طبق الأصل، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، ثم يتم فحص الطلب وإذا كانت جميع الأوراق والمستندات المقدمة صحيحة فيتم الموافقة ف الحال، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 920008002 لمزيد من المعلومات والحصول على العروض التمويلية.