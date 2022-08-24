نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 محرم مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444، آلاف المواطنين السعوديين في الأيام الأخيرة يتساءلون كم باقي على رواتب المتقاعدين 2022. وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال المتداول من طرف المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، وهذا من أجل إماطة الإبهام عنه ولكي يتعرف جميع المواطنين على موعد نزول رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022، وكل المستفيدين يهتمون بهذا الأمر بالأخص مع اقتراب الدخول المدرسي للطلاب في مختلف المراحل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام، ذلك هم يريدون معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر محرم 1444، ومتى سيتم إيداعها في حساباتهم البنكية، تابعوا معنا لتتعرفوا على تفاصيل أكثر، كما سنوضح لكم أيضا طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد 2022 في السعودية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444

إن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 1444 تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة. بحيث أن هذه الأخيرة تقوم في كل شهر بصرف الرواتب في الخامس والعشرين من كل شهر، وبالتالي فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر محرم 1444 سيكون السابع والعشرين من شهر محرم، الموافق للتاريخ الميلادي 25 من أغسطس، ولا يتم تقديم الموعد أو تأخيره إلا إن صادف عطلة.

كم باقي على رواتب المتقاعدين 2022

سيكون موعد نزول رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022 في يوم غد كما ذكرنا لكم من قبل، والأمر يشمل من العسكريين والمدنيين على حد سواء، ويمكنكم الاستعلام عنها فور قيام المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها في حسابات المستفيدين بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، والذي يسهل العديد من الخدمات على المواطنين السعوديين، بحيث يتبع الشخص الخطوات التالية:

أولا: ادخل إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت

ثانيا: يتوجب عليك اختيار عبارة التحقق السريع

ثالثا: ستظهر لك صفحة أخرى تتضمن العديد من الخيارات، اختر من بينها مستحقات تأمينية

رابعا: اكتب كل بياناتك الشخصية المطلوبة في الأماكن المعدة لها خصيصا، كالاسم ورقم الهوية وغيرها

خامسا: أخيرا اضغط على زر التحقق، وستظهر لك كل المعلومات التي تبحث عنها على الموقع فيما يتعلق بالرواتب.

شروط استحقاق راتب التقاعد 2022

من أبرز شروط استحقاق الرواتب للمتقاعدين نذكر لكم وجوب بلوغه سن التقاعد النظامية بغض النظر عن مدة الخدمة التي قضاها. كما يستفيد من الراتب كل شخص أحيل على التقاعد حسب رغبته، ولديه خدمة أزيد من عشرون عاما. مع نيل الموافقة التامة من الجهة التي قامت بتعيينه في وظيفته. إلى جانب ذلك يحصل على معاش التقاعد كل من انتهت سنوات خدمته لأي سبب كان وقضى أزيد من خمسة وعشرون عاما في الخدمة.

حقيقة زيادة معاشات المتقاعدين لشهر أغسطس 2022

تم تداول أخبار في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عن زيارة رواتب المتقاعدين التي ستصرف لهم في الشهر الحالي. من جهتها الهيئة العامة للتقاعد في السعودية لم تقدم أي تصريحات بهذا الخصوص. وفي حال صدر أي قرار رسمي سيعلن على الموقع الرسمي للمؤسسة. وقد أكدت هذه الأخيرة بأنه لم ترد لها أوامر بخصوص زيادة الرواتب للمتقاعدين وليس على المواطنين تصديق الشائعات.

حالات صرف معاش التقاعد للورثة

بالإضافة إلى ما سبق، من الجدير بالذكر إلى أنه صرف معاش التقاعد في حال وفاة المستفيدين للورثة في حالات محددة. وهي: الزوجة العاطلة عن العمل، وكذلك الزوج يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها في حال لم يكن موظفا. يستفيد الأبناء الذكور من الراتب أيضا إن كانت أعمارهم أقل من واحد وعشرون عاما، وفي حال كانوا تجاوزوا هذه السن ومازالوا يدرسون، والإناث أيضا شرط ألا يكنّ موظفات أو متزوجات.

نصل معكم إلى نهاية مقال موعد نزول رواتب المتقاعدين لشهر محرم 1444، والذي تفصلنا عنه ساعات فقط. وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر أغسطس 2022 من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.