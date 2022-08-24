نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار اليوم الوطني السعودي 92 وهوية اليوم الوطني السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي شعار اليوم الوطني السعودي 92 Saudi National Day، باعتباره الذكرى 92 على يوم تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد مملكتي الحجاز ونجد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وهو يوم مميز لدى المواطنين السعوديين احتفالًا بما حققته المملكة من إنجازات طوال الأعوام المواضية، وتحث حكومة المملكة في العيد القومي السعودي على بث الشعور بالوحدة الوطنية والإنتماء، وتعزيز الشعور بالفخر والولاء والحث على الجد والإجتهاد لرفعة المملكة ورفعة خفقات علمها الأخضر، ولذلك تهدف الهيئة العامة لتوحيد الشعار من خلال إطلاقها لـ هوية اليوم الوطني السعودي 2022.

شعار اليوم الوطني السعودي 92

استلهم شعار اليوم الوطني السعودي 2022 من خريطة المملكة العربية السعودية، وتلون بألوانها الخلابة التي تعكس الطبيعة البرية والقوة، واستُخدمت عبارة “هي لنا دار” لتعبر عن المملكة باعتبارها وطن لأهلها ولكل الوافدين إليها، ولما تحمله من معاني مقدسة لوجود بيت الله الحرام وتوافد الحجاج والطوافين إليها من كل مكان بالعالم، ولذلك أصدرت العيئة العامة للترفيه مجموعة من الأعمال الفنية والأنشطة التي يمكن استخدامها والاستلهام منها في الورش الفنية بهدف توحيد الشعار وتنمية الشعور بالوحدة الوطنية خلال أيام فعاليات اليوم الوطني.

هوية اليوم الوطني السعودي 2022

تعكس هوية اليوم الوطني السعودي 92 روح التنمية والعمل للشباب السعودي من أجل رفعة الوطن، والمساهمة في تنميته من جميع الجوانب، ولذلك جاءت مدمجة الشعار من حيث الهوية اللفظية “هي لنا دار” والتصميم الفني المفعم بالدلالات التي تعكس الروح السعودية وتهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحمل في طياتها الصدق والولاء من جميع أبناء المملكة، وتعكسهم شغفهم والروح القوية لتنمية الوطن الحبيب والحفاظ على تقدمه، واستخدام خريطة المملكة السعودية لإعلان الذكرى 92 على تأسيس المملكة.

متى اليوم الوطني السعودي 1444

يذكر أن موعد اليوم الوطني السعودي هو اليوم الموافق 23 سبتمبر من كل عام ميلادي، والذي يوافق يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 من العام الجاري وكذلك يوافق يوم الجمعة 26 صفر 1444، وهو يوم العطلة الأسبوعية، بينما يترافق مع قدومه إجازة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص، التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.