الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية 1444 في المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية، هو من اهم الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخصوصا من لا يملكون وحدة سكنيه لهم ولأسرتهم ولهذا نجد انهم يبحثون دائما عن هذه الخدمة ومن خلال الإسكان العقاري استعلام، يمكن التعرف على اخر التطورات الخاصة في وزارة الإسكان السعودية والتي تعتبر هي المسؤولة عن كل القضايا السكنية بالمملكة، وتعمل الوزارة على اقامة مشاريع كبيره وبالتعاون مع صندوق التنمية العقاري تقوم بمساعدة المواطنين في امتلاء وحدات سكنيه، أو مساعدة من يملكون أراضي على بناء وحدات سكنيه لهم.

الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية

تسعى وزارة الإسكان على إيحاد شقق سكنيه لكل المواطنين السعوديين، وهذا لحل مشاكل العجز السكنى لدى بعض الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وتقوم على توفير عدد من الشقق لكل المدنيين ولهذا وضعت الوزارة برامج الدعم السكنى واعرف دورك، لتوفير كل سبل الراحة لإيجاد الحلول السكنية والعمل على تحقيق أهدافها التي هي في مصلحة المواطن السعودي، ومن خلال صندوق التنمية العقاري استعلام عن أسماء مستفيد الدعم السكنى، يمكن التعرف على كل من حصلوا على وحده سكنيه تقدم من خلال وزارة الإسكان السعودية بالتعاون من صندوق التنمية العقارية.

خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان

هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تتبع من اجل الاستعلام عن طلب الإسكان وهى كالتالي.

أولا قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني سكني.

قم بالنقر على الوصول السريع في أعلى يسار الشاشة.

ثم عليك النقر فوق مواطن أو مقيم. اضغط على خدمة المصادقة.

بعدها تقوم بكتابة رقم مكتب التسجيل في المكان المخصص.د

اضغط على تأكيد، ثم اكتب تاريخ الميلاد.

اضغط على رمز المتابعة الأخضر.

اكتب رمز التحقق، ثم تابع. توجه إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية.

أخيرًا، يجب عليك التحقق من حالة أهليتك.

شروط التقديم على الإسكان في السعودية

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم السكنى