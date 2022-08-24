نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسم دخول منتزه الملك فهد الدمام لايف بارك لقضاء أسعد الأوقات العائلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسم دخول منتزه الملك فهد الدمام ، تصل مساحة منتزه الملك فهد إلى 1200000 متر مربع يشمل منها 28000 متر مربع بحيرات، بينما المساحات الخضراء تشمل 273000 متر مربع ونجد هناك العديد من المباني، ويعد لايف بارك من أفضل المنتزهات في الدمام إذ يقع في منتصف الدمام يتخذ مساحة هائلة ويتواجد به عدة أنشطة مميزة تستمتع بها العائلات، كما تكثر مزايا المكان فهو يعتبر من أهم المنتزهات العائلية.

مميزات لايف بارك منتزه الملك فهد الدمام

تتعدد المميزات التي يتمتع بها المنتزه إذ أنه يحتوي على العديد من المساحات الخضراء والاستراحات التي يمكن الجلوس بها وبالتالي فإن الكثير من العائلات تفضل الذهاب للمنتزه وقضاء يوم ممتع، كما أن المكان يشمل على بحيرات كبيرة تعمل الجو ممتع ونجد أن الأصدقاء يعتبرون المنتزه مكان رائع للتجمع، ولا شك في أن الحديقة تتمتع بوجود ملاهي للأطفال تجعلهم يشعرون بالسعادة إلى جانب وجود مطاعم متميزة تقدم أكلات من مختلف الأنحاء، جدي بالذكر أن منتزه لايف بارك به ساحات لياقة بدنية مميزة يمكن ممارسة مختلف الألعاب بداخلها لمحبي الرياضة، كما يمكن ركوب الدراجات وعمل سباقات مع الأصدقاء.

أهم الأنشطة بمنتزه لايف بارك الملك فهد الدمام

تتنوع الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها داخل المتنزه لذلك يقصده العديد من الزوار من مختلف الأماكن فهو من أشهر الأماكن للتنزه بالدمام، وتتمثل أهم الأنشطة فيما يلي:

التزحلق على المياه إذ أنها تعد رياضة رائعة يفضلها الكثير من الأشخاص.

ممارسة رياضة المشي والتمتع بالمساحات الخضراء الكبيرة وممارسة رياضة الجري أيضا.

الاستفادة من المناظر الطبيعية والتقاط صور تذكارية رائعة.

تمتع الأطفال داخل الملاهي التي تمتاز بسعر مثالي وتحتوي على ألعاب متنوعة وشيقة.

تناول وجبات الغداء في مطاعم المنتزه والتمتع بأشهى الأكلات والمشروبات رائعة المذاق.

رسم دخول منتزه الملك فهد الدمام

يهتم البعض بمعرفة أسعار دخول منتزه الملك فهد لايف بارك، ومن الجدير بالذكر أن المنتزه مجاني الدخول كما أن المكان مفتوح على مدار اليوم ويمكن الذهاب إليه في أي وقت للتمتع بالأجواء المثالية ومشاهدة منظر الغروب وقضاء أوقات ممتعة وسط الأهل والأصدقاء، ويعد المكان آمن تماما للأطفال إلى جانب وجود متاجر لشراء هدايا وألعاب، كل هذا بأفضل السعر كما أن رياضة التزحلق ذات سعر منفصل عن دخول المكان، كما أن أسعار الأكل والمشروبات مناسبة لجميع الزوار.