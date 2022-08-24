نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “page” رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (الاستمارة) 2022 spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2022، حيث زاد البحث منذ ساعات عن الاستمارة الرعاية الاجتماعية الجديدة التي تم فتح التقديم عليها منذ يومين في العراق، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتسجيل، وهو غير الرابط القديم molsa.gov.iq، حيث إن استمارة العاطلين عن العمل أو الفقر الجديدة التي أطلقتها الوزارة تتم عبر رابط جديد، وسنتابع في هذا المقال على كيفية تعبئة استمارة هيئة الحماية الإجتماعية للحصول على راتب الدعم، وكذلك إضافة بيانات الأسرة بدون مشاكل، فتابعوا ثقفني.

هيئة الحماية الاجتماعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وقد عقدت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتورة سناء الموسوي اجتماعا منذ يومين، أعلنت فيه عن إعادة فتح باب تقديم التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر في العراق، وهذا بعد موافقة السيد وزير العمل الشؤون الاجتماعية العراقية الدكتور عادل حاشوش الركابي عليها، وهذا لمدة 3 أشهر.

ونشرت الهيئة منذ حوالي أكثر من ساعة من كتابة المقال على حسابها عبر الفيسبوك عن أن الهيئة استقبلت 33 الف استمارة بيانات سنوري في محافظة الديوانية وكركوك عبر موقع الوزارة، وبالتحديد 33233 استمارة، ودعت هيئة الحماية الاسر المستفيدة إلى مسارعة تحديث البيانات واكمل البيان السنوي لضمان استمرارية منح الاعانة الاجتماعية لهم.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

وتقوم الرعاية الاجتماعية باستقبال طلبات المواطنين والأسر المحتاجين المشمولين في الفئات التي أعلنت عنها الوزارة، حيث وضعت الوزارة من ضمن الخدمات الاجتماعيه الخاصة بها أن تقوم بتوفير راتب دعم شهر للأسر الفقيرة والمشمولة وكذلك العاطلين والعاجزين وأصحاب الدخل المعدم، وسنتعرف معكم على هذه الفئات:

ذوي الإعاقة.

اليتيم.

العاجز.

اسرة المسجون اذا كان يتبقى على سجنه اكثر من عام.

المطلقات والأرامل.

زوجة المفقود.

أسر الشهداء.

الأحداث (من سجن قبل سن الرشد) الذين تزيد محكوميتهم عن سنة واحدة.

الطالب المتزوج حتى نهاية الصف السادس الاعدادي.

المستفيدين من دور الدولة الإيوائية.

الأسر معدومة الدخل، أو أصحاب الدخل الغير ثابت كالعاملين باليومية وأيضا للعاطلين.

الفتاة البالغة الغير متزوجة.

رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وقامت الوزارة بعمل اطلاق استمارة تسجيل بيانات الفقراء واسرهم والفئات المشمولة، وهذا للاستفادة من الدعم، مع العلم أن الرابط القديم (التنمية) ليس فيه تسجيل، حيث يتم التسجيل بالعراق الآن عبر الرابط الجديد الذي نضعه لكم في هذا المقال، فتابعوا خطوة بخطوة حتى لا تقعوا في أي خطأ، مع العلم أننا في موقع ثقفني حزنا على ثقة الآلاف من العراقيين في عمليات التسجيل، فتابعوا معنا.

مع العلم أن موعد التسجيل لوزارة الشؤون يبدأ من يوم 22 أغسطس 2022 حتى يوم 22 نوفمبر 2022، أي لمدة ثلاث أشهر، فتابعوا.

استمارة الرعاية الاجتماعية

وللتسجيل وتعبئة الحقول وادخال بيانات الفرد والأسرة، تابع الخطوات التالية: