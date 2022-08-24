عاجل- جونسون يصل كييف للمشاركة فى يوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، إن بلاده سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، داعيا جميع دول العالم لتكثيف إمدادات الأسلحة لكييف.

وأضاف جونسون، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن "خسائر روسيا فى أوكرانيا هائلة"، داعيا فى نفس الوقت لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية.

وتحتفل أوكرانيا بمرور 31 عاما على انفصالها عن الاتحاد السوفيتى، حيث يتزامن ذلك أيضا مع مرور ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير.

وحظرت السلطات الأوكرانية التجمعات العامة فى العاصمة كييف، كما فرضت حظر تجول فى خاركيف الواقعة على خط المواجهة شرق البلاد، والتى تعرضت للقصف على مدى أشهر.