التشيك تعلن إرسال معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.8 مليار كرونة

جدة - نرمين السيد - ذكر ذلك راديو "براج الدولى"، فى نشرته الإنجليزية، مشيرا إلى أن الوزيرة رفضت الإفصاح عن المزيد من المعلومات بهذا الشأن لأسباب أمنية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى، أرسلت التشيك معدات عسكرية لأوكرانيا بينها دبابات وطائرات وقاذفات صواريخ وقطع مدفعية.
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