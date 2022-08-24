نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع سعر البنزين في الإمارات لشهر أغسطس 2022 بعد التحديث لعدة أسباب في المقال التالي
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت هناك موجة من التضخم العالمي في أسعار الوقود في جميع البلدان، مما وضع أعباء إضافية على مستهلكي وقود السيارات، وأثرت هذه الموجة على أسواق النفط في مختلف دول الخليج وخاصة الإمارات، حيث أن الجهات المسؤولة قد أعلنت عن أخر تحديث لأسعار النفط في دولة الإمارات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
سعر بنزين في الإمارات اليوم
اليوم، تحدد دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين للتر لجميع أنواع البنزين في الإمارة وفقاً لما يلي:
- يبلغ سعر لتر البنزين 98 الفاخر 4.63 درهم.
- سعر لتر البنزين 95 4.52 درهم.
- سعر اللتر 91 بالإضافة إلى البنزين 4.44 درهم.
- سعر اللتر من وقود الديزل 4.76 درهم.
سعر النفط اليوم في الإمارات
ارتفعت أسعار النفط بمقدار 2 دولار للبرميل اليوم وسط تراجع الآمال بتدخل أوبك لتعزيز إنتاج النفط العالمي، بحسب آخر تقرير أصدرته وكالة رويترز الأمريكية أمس، وهو يستقطب الانتباه من جميع أنحاء العالم، والنفط الخام Crude Oil تم خنق أسعار النفط بسبب التضخم، حيث وصلت إلى 110.01 برميل مع وصول خام غرب تكساس الخام الوسيط الأمريكي (WTI) إلى 98.62 دولار أمريكي للبرميل، بارتفاع 2.20 دولار أمريكي من ناحية أخرى، انخفض سعر نفط برنت بنحو 4٪ في يوليو.
أسباب ارتفاع أسعار النفط
يمكن توضيح أسباب ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة الحالية لعدة أسباب:-
- تستمر أسعار النفط في الارتفاع بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
- ومن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 140 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.
- أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات النفط الخام الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
- ستمنع العقوبات حوالي 90٪ من واردات روسيا من النفط إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2022.
- تنطبق هذه العقوبات فقط على النفط المستورد إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر وليس على النفط الذي يدخل الاتحاد الأوروبي عبر خط الأنابيب.
- خفضت العقوبات تكلفة إمدادات النفط العالمية في أسواق الطاقة.
- خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج وإمدادات النفط بسبب فيروس كورونا.
- ستعمل أوبك على زيادة الإنتاج تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة.
- أدى انخفاض مستويات تكرير النفط بسبب الوباء إلى ارتفاع أسعار النفط.
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