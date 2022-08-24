ارتفاع سعر البنزين في الإمارات لشهر أغسطس 2022 بعد التحديث لعدة أسباب

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت هناك موجة من التضخم العالمي في أسعار الوقود في جميع البلدان، مما وضع أعباء إضافية على مستهلكي وقود السيارات، وأثرت هذه الموجة على أسواق النفط في مختلف دول الخليج وخاصة الإمارات، حيث أن الجهات المسؤولة قد أعلنت عن أخر تحديث لأسعار النفط في دولة الإمارات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر بنزين في الإمارات اليوم

اليوم، تحدد دولة الإمارات العربية المتحدة أسعار البنزين للتر لجميع أنواع البنزين في الإمارة وفقاً لما يلي:

يبلغ سعر لتر البنزين 98 الفاخر 4.63 درهم.

سعر لتر البنزين 95 4.52 درهم.

سعر اللتر 91 بالإضافة إلى البنزين 4.44 درهم.

سعر اللتر من وقود الديزل 4.76 درهم.

سعر النفط اليوم في الإمارات

ارتفعت أسعار النفط بمقدار 2 دولار للبرميل اليوم وسط تراجع الآمال بتدخل أوبك لتعزيز إنتاج النفط العالمي، بحسب آخر تقرير أصدرته وكالة رويترز الأمريكية أمس، وهو يستقطب الانتباه من جميع أنحاء العالم، والنفط الخام Crude Oil تم خنق أسعار النفط بسبب التضخم، حيث وصلت إلى 110.01 برميل مع وصول خام غرب تكساس الخام الوسيط الأمريكي (WTI) إلى 98.62 دولار أمريكي للبرميل، بارتفاع 2.20 دولار أمريكي من ناحية أخرى، انخفض سعر نفط برنت بنحو 4٪ في يوليو.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

يمكن توضيح أسباب ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة الحالية لعدة أسباب:-