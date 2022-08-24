بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 2.98 مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:25 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أن أوكرانيا ستحصل على مساعدات عسكرية بنحو 2.98 مليار دولار.

وأكد بايدن في بيان أن حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر كل السبل لأوكرانيا لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

ويتزامن بيان الرئيس الأمريكي، مع احتفال أوكرانيا بذكرى الاستقلال الـ31 عن الاتحاد السوفيتي، وأكد بايدن على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأوكرانيين في الحرب ضد روسيا.