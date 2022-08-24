الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علنى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علنى لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعنى إغلاق الباب نهائيا، أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.





وأكدت الوزارة - فى بيان صحفى - أن تمادى دولة الاحتلال فى تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإمعانها فى محاولة الاستيلاء على أراضى الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتم فى وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية، الأمر الذى يختبر مدى مصداقية مواقف الدول التى تعلن تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه، ويطرح العديد من الأسئلة حول جدية تلك المواقف ومصداقيتها أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من استخفاف بتلك المواقف وبالشرعية الدولية.

وأكدت مجددًا أن المدخل الرئيسى لحماية حل الدولتين يتمثل بموقف دولى رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية، ووقف التغول الإسرائيلى على القدس والمناطق المصنفة (ج)، ووقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى فى أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأدانت الوزارة الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودى بشكل يومى ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها ترجمة لسياسة حكومية إسرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطينى، وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجى الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة (ج)، لتسهيل سرقتها، وتخصيصها كعمق استراتيجى لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.