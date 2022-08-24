استطلاع رأى: غالبية الفرنسيين يرفضون مواصلة دعم بلادهم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الاستطلاع الذى أجرت محطة "Sud Radio" الفرنسية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" سؤال يقول: "ستة أشهر من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هل يجب أن تستمر فرنسا فى دعم كييف رغم مرور الوقت؟".
وكانت نسبة المصوتين بـ"لا" 87 %، بينما نسبة المصوتين بـ"نعم" 8.2 %، وغير المهتمين 5 %.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد أعلن منذ بدء الحرب الروسية دعم كييف، لكن يبدو أن أغلب الفرنسيين باتوا يحسون بثقل تلك المساندة على معيشتهم بعد مرور نصف عام، كما أثارت تصريحات ماكرون، التى حذر فيها الفرنسيين من أوقات صعبة مقبلة، ردود فعل سلبية وغاضبة لدى شرائح واسعة من الفرنسيين، خصوصا فيما يتعلق بدعمه لأوكرانيا.
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