تصريح جديد من أوكرانيا بشأن اتفاقية تصدير الحبوب

وأضافت فلبينكو - خلال مؤتمر صحفى عُقد، اليوم الأربعاء، مع أعضاء جمعية الصحفيين بالأمم المتحدة بمناسبة احتفال أوكرانيا بيوم الاستقلال ومرور 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا - "أن الانتصار فى الحرب الجارية سيكون هو طريق السلام، وسيكون انتصارًا للعالم كله واستثمارًا لأمن المنطقة والعالم".
وأشارت إلى أن بلادها ترى المزيد من الدعم السياسى والعسكرى وليس العكس، خصوصا وأن الدول باتت تدرك أنه دون الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة فلن يكون هناك أمن لأية دولة أو ضمان لسلامة أراضيها.. وتابعت: "الأوكرانيون لديهم كل الثقة فى أنهم سيبنون بلادهم من جديد، وأن أوكرانيا الجديدة ستكون رمزًا للدفاع عن الحرية والديمقراطية".
وحول العلاقات مع دول الشرق الأوسط من خلال سفراء هذه الدول فى جنيف، أوضحت السفيرة الأوكرانية أنها على اتصال شبه يومى مع سفراء بلدان الشرق الأوسط لدى الأمم المتحدة بجنيف، لافتة إلى أن الجميع يتفق على أن ما يحدث هو انتهاك غير مسبوق لميثاق الأمم المتحدة ولأسس القانون الدولى.
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