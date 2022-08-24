وأشارت كينيدى فى تصريحات لها اليوم الأربعاء- بمناسبة مرور نصف عام على اندلاع الحرب فى أوكرانيا- أن العقوبات تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسى.
وشددت كينيدى على أن الاقتصاد الروسى انكمش بنسبة 4% فى الربع الثانى، بينما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبى بنفس النسبة كما فوتت روسيا موعدين نهائيين لسداد الديون وقد تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.
وأضافت السفيرة أن العقوبات خصوصا فى قطاع التكنولوجيا الفائقة أدت بالفعل إلى اختناقات وستظل تؤثر على تصنيع المعدات العسكرية وصيانتها بمرور الوقت.
يشار إلى أن أوروبا تحيى اليوم ذكرى مرور نصف عام على بدء الحرب فى أوكرانيا الذى يصادف أيضًا الذكرى 31 لإعلان استقلال أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفيرة الولايات المتحدة فى فيينا: العقوبات على روسيا تحقق أهدافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.