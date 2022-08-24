سفيرة الولايات المتحدة فى فيينا: العقوبات على روسيا تحقق أهدافها

جدة - نرمين السيد - أكدت فيكتوريا كينيدى سفيرة الولايات المتحدة فى فيينا، فعالية الإجراءات العقابية ضد روسيا، مشيرة إلى أن الرئاسة الروسية "الكرملين" لن تتمكن من الحفاظ على تدابيرها لدعم اقتصادها على المدى الطويل.





وأشارت كينيدى فى تصريحات لها اليوم الأربعاء- بمناسبة مرور نصف عام على اندلاع الحرب فى أوكرانيا- أن العقوبات تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسى.

وشددت كينيدى على أن الاقتصاد الروسى انكمش بنسبة 4% فى الربع الثانى، بينما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبى بنفس النسبة كما فوتت روسيا موعدين نهائيين لسداد الديون وقد تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.

وأضافت السفيرة أن العقوبات خصوصا فى قطاع التكنولوجيا الفائقة أدت بالفعل إلى اختناقات وستظل تؤثر على تصنيع المعدات العسكرية وصيانتها بمرور الوقت.

يشار إلى أن أوروبا تحيى اليوم ذكرى مرور نصف عام على بدء الحرب فى أوكرانيا الذى يصادف أيضًا الذكرى 31 لإعلان استقلال أوكرانيا.