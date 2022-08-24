ماكرون: انتهى عصر الوفرة.. وعلينا تقليل الاعتماد على الآخرين

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، فى تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية، "بتنا نعيش تحولات كبرى تضع نهاية لعصر الوفرة فى مجالات عدة منها الاقتصاد والمياه". وتواصل أسعار الغاز فى أوروبا ارتفاعها على وقع أزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا، وصعوبة حصول الاتحاد الأوروبى على احتياطيات كافية تمكّنه من الاستغناء عن واردات الغاز الروسى، إذ أعربت بعض البلدان عن مخاوفها من حجم الغاز فى البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.

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