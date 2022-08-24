العالم اليوم - "برجيل" للرعاية الصحية تعتزم استثمار مليار دولار بالسعودية

انتم الان تتابعون خبر "برجيل" للرعاية الصحية تعتزم استثمار مليار دولار بالسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:18 مساءً - تعتزم شركة برجيل القابضة للرعاية الصحية الإماراتية، التي أسستها في.بي.إس للرعاية الصحية، التوسع في السعودية قبل طرحها العام الأولي في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وستستثمر الشركة، التي تملك وتدير مستشفيات ومنشآت صحية أخرى، ما يصل إلى مليار دولار في المملكة بحلول 2030 في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة الاستثمار تتضمن العمل مع مؤسسات محلية.

وقال الرئيس التنفيذي، شمشير فاياليل، لوكالة رويترز، "إنها مذكرة تفاهم غير ملزمة لكننا نأخذها على محمل الجد وأعتقد أن السوق كبيرة. الإمكانات ضخمة ونعتقد أنه رقم يمكن تحقيقه".

وقال إن برجيل تجري محادثات للشراكة مع كيانات عامة وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يشمل مستشفيات في السعودية.

وأضاف "سيتوجه انتشارنا بشكل أكبر نحو النفقات الرأسمالية والاستثمارية... تعتمد مثل هذه الأصول وربما بعض التجديدات على حالة تلك الأصول التي نستهدفها الآن".

وقال الرئيس التنفيذي إن تمويل الاستثمارات في السعودية سيكون على الأرجح من خلال ديون تمويل مشروعات، غير أنه لم تبدأ أي محادثات مع بنوك بعد.

كانت رويترز قد ذكرت في أبريل الماضي أن شركة الرعاية الصحية الإماراتية عينت "جيه.بي مورغان" وذراع الاستثمار المصرفي لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، من أجل إدراج بالبورصة.

أسس فاياليل برجيل القابضة قبيل إدراج محتمل، في حين ستظل بعض الكيانات ليست جزءا من الطرح العام ضمن مجموعة في.بي.إس.

وقال فاياليل إن المجموعة المالية هيرميس وبنك دبي الإسلامي منسقان عالميان للصفقة.

وقال إن برجيل القابضة ستدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام. وأضاف أن التوقيت لم يتحدد بدقة بعد، لكن "نستكشف أقرب فرصة ممكنة".

لم تتحدد بعد قيمة الشركة وحجم الطرح العام الأولي، غير أن التوقعات تشير لطرح حصة أقلية.

وفيما يتعلق بحجم ما يمكن جمعه من الطرح، قال فاياليل "نحتاج لاستقاء ردود الأفعال للوصول إلى الرقم النهائي".