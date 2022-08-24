نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد طريقة شحن شدات ببجي والحصول على أكثر من 4000 شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد طريقة شحن شدات ببجي التي تتم خطواتها بطريقة سهلة للغاية، وعلى إثرها يستطيع محبي لعبة ببجي استئناف اللعب بكل سهولة واحترافية، وبما أن شدات ببجي موبايل هي العنصر الأساسي المسيطر على اللعبة والمتحكم بها؛ لذا وجب على كل لاعب إدراك الطريقة المناسبة للشحن والتي تزوده بالأدوات والمعدات والملابس؛ وهذه الطريقة هي الموضوع الذي سوف نشير إليه بالتفصيل في السطور القادمة.

أجدد طريقة شحن شدات ببجي

يسعى الكثير من اللاعبين للحصول على أحدث طريقة شحن شدات ببجي بشكل سريع ومضمون، والتي تتيح له شراء المعدات والأسلحة وغير ذلك، والتي تتم كما يلي:

يحرص المستخدم على التأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر أو الجوال بشبكة الإنترنت.

يتم الدخول على موقع idle empire.

ينتقل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، حيث تضم الصفحة عدد من الأسئلة والفيديوهات التي عليه الاستماع إليها، كما يجب عليه الإجابة على كافة الأسئلة الظاهرة أمامه.

فور انتهاء اللاعب من هذه الأمر سوف يستطيع الحصول على عدد كبير من النقاط، كل ما عليه هو تجميعها وتخزينها في بطاقة جوجل بلاي الخاصة به.

ينتقل اللاعب إلى الخطوة الأخيرة والتي تتطلب شحن شدات ببجي، والتي تتيح له شراء المعدات والأسلحة والملابس التي يحتاجها ويريدها.

شحن ببجي موبايل من الموقع الرسمي

قام موقع ببجي موبايل بتوفير أجدد طريقة شحن شدات ببجي، والتي تتطلب اتباع الخطوات المحددة التالية:

الدخول على موقع شحن شدات ببجي الرسمي midasbuy.

midasbuy. تسجيل ID الخاص باللاعب.

اختيار أحد باقات الشحن الموجودة على الموقع.

تحديد أكبر باقة توفر شحن شدات ببجي كثيرة.

اختيار واحدة من وسائل الدفع المتاحة.

النقر على خيار (شراء).

بعد لحظات يستطيع اللاعب استخدام الشدات الموجودة على حسابه.

طريقة لشحن شدات PUBG

توجد أكثر من طريقة توفر للاعب القيام بشحن شدات ببجي، حيث يمكن شحن شدات PUBG عن طريق بطاقات جوجل بلاي تبعاً للخطوات التالية:

الدخول مباشرةً على إعدادات لعبة ببجي موبايل الخاصة بك.

النقر على الشدات.

اختيار طريقة الدفع عن طريق جوجل بلاي.

تحميل عدد الشدات المطلوبة.

الدخول على حساب اللاعب في ببجي موبايل لمعرفة هل وصلت الشدات إلى حسابه الخاص أم لا؟

مميزات شحن شدات ببجي

يتمكن اللاعب مع شحن شدات ببجي بسرعة والحصول على أكثر من ميزة، ومن بين هذه المميزات: