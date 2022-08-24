نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن دعم سكني شروط الاستحقاق طريقة حجز موعد سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن دعم سكني وشروط استحقاق الدعم وطريقة حجز موعد سكني. حيث تقدم الحكومة السعودية الكثير من صور الدعم للمواطن السعودي من أجل التمتع بحياة كريمة. كما تسعى الحكومة السعودية من أجل تقديم يد العون للمواطن حتى يتمكن من توفير مختلف احتياجاته الشخصية. ويعتبر من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطن داخل المملكة العربية السعودية هو دعم سكني. حيث يوفر الدعم سكني وحدات سكنية للمواطن الغير قادر على توفير سكن ليقيم به. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض شروط استحقاق هذا الدعم وطريقة الاستعلام عنه وكذلك طريقة حجز موعد مع منصة سكني. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد إيداع الدعم سكني صندوق التنمية العقارية يحدد موعد صرف دعم سكني.

خطوات الاستعلام عن دعم سكني

حيث يوفر صندوق سكني العديد من البرامج السكنية المتنوعة والتي تختلف لتتناسب مع مختلف الرغبات وكذلك القدرات. كما يعتبر دعم سكني من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. ولذلك يعتبر طريقة الاستعلام عن الدعم أمر هام وضروري. ويمكننا عرض طريقة الاستعلام عن الدعم عن طريق رقم السجل كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على منصة دعم سكني

ثم الدخول على البوابة الإلكترونية ومنها الضغط على أيقونة حسابي

وبعد ذلك إدخال جميع البيانات الخاصة بالتسجيل

وعند الانتهاء من كتابة البيانات والتأكد من صحتها يجب الضغط على استعلام

ثم بعد مرور بضع ثواني سوف يظهر جميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن دعم سكني وشروط استحقاق الدعم

نظراً لأهمية دعم سكني فقد قامت الحكومة السعودية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم. وذلك لكي يتم التأكد من وصول الدعم لمستحقيه. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

طريقة حجز موعد مع منصة سكني

تسعى وزارة الإسكان السعودية بتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين السعوديين ولذلك فقد قامت الوزارة بتوفير خدمة حجز موعد عن طريق موقعها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان ثم الضغط على خيار راسلنا وبعد ذلك الدخول على حجز موعد كتابة جميع البيانات وكذلك تحديد أقري فرع إليك وسبب الحجز أيضاً ثم تحديد الموعد الذي تريده وكتابة كود التحقق ثم الضغط على إرسال.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في دعم سكني

حيث إنه بعد ما قمنا بعرض الشروط المطلوبة للتسجيل في دعم سكني وكذلك طريقة الاستعلام عن الدعم. يمكننا أيضاً عرض أهم المستندات والأوراق التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في دعم سكني كما يلي:

السجل المدني للعائلة

مفردات المرتب

وكذلك جميع أوراق وزارة الإسكان

وورق الإعاقة في حالة كان المتقدم إمرأة أو يتيم.

طريقة التسجيل في برنامج سكني