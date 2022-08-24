موعد بدء العام الدراسي الجديد وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن موعد بدء الدراسة في السعودية، كما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الخاص بجميع المدارس والجامعات لعام 2022 ميلادية و 1444 هجرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد بدء العام الدراسي وذكر الطرق الاستراتيجية التي سوف يسير عليها النظام التدريسي الجديد.

موعد بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية

من خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن الموعد الخاص ببدء جميع المدارس والجامعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية :

سوف يكون بدء العام الدراسي الجديد لجميع المدارس هو 1 / 2 / 1444 هجرية.

كما أنه سوف يكون 28 / 8 / 2022 ميلادية.

وفي يوم التاسع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرية سوف يكون موعد بدء أجاز الاسبوع المطولة.

وفي يوم الثلاثين من شهر ربيع الآخر سوف يكون بداية إجازة الفصل الدراسي الأول.

كما أن في تاريخ 2 / 8 / 1444 هجريًا سوف يكون إجازة يوم التأسيس.

بالإضافة إلى أن في تاريخ 8 / 11 / 1444 هجريًا سوف يكون موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.

في تاريخ 6 / 10 / 1444 هجريًا سوف يكون موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

بالنسبة إلى نهاية العام الدراسي وبدء الإجازة الرسمية سوف تكون بداية من 4 / 12 / 1444 هجريًا.

التقويم الدراسي للجامعات السعودية

حيث أنه في الفترة الأخيرة من خلال هذه الفقرة سوف نعرض لبعض أهم التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي بالتفاصيل :