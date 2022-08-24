نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ورابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022 .. يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة الأردنية الهاشمية عن الطريقة الخاصة بالتسجيل والتقديم في القبول الموحد والخاص بالطلاب المقبلين على الالتحاق بالمرحلة الجامعية من أجل التسجيل في الجامعات الأردنية من خريجي الثانوية العامة بالفرعين العلمي وكذلك الأدبي ولذا نقدم لهم كافة التفاصيل التي تخص هذا الموضوع في تلك السطور البسيطة فكل ما عليك فعله هو القراءة بتركيز.

وقد اعلنت وحدة التنسيق الخاصة بالقبول الموحد للطلاب والطالبات والتي تتبع المجلس الخاصة بالتعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية أنه تم فتح باب التقديم وعملية التسجيل في الموقع الخاص باستقبال الطلبات الإلكترونية للطلاب وذلك من الثلاثاء الذي يوافق 23 آب 2022 وحتي الثلاثاء التالي له والذي يوافق أيضاً 30 آب لنفس العام في تمام الثانية عشر ليلًا وذلك من أجل اختيار الرغبات وتقديم طلبات الالتحاق وكذلك دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل وإتمام الإجراءات.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022

وكذلك أتاحت وحدة التنسيق الخاصة بقبول الطلاب الموحد في وزارة التعليم العالي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بالتسجيل داخل الجامعات الأردنية الرسمية وذلك عبر الإنترنت بكل سهولة.

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:-

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الإنترنت وفتح البوابة الخاصة بـ وحدة تنسيق القبول الخاص بالطلاب والموحد. الخطوة الثانية قم باختيار أقسام الموقع وبعدها سيظهر لك قسم طلب الالتحاق. الخطوة الثالثة قم بالضغط على إنشاء مستخدم جديد وبعدها ادخل كافة البيانات الشخصية والخاصة بك وبالشهادة الثانوية. والخطوة الرابعة قم باختيار التخصص الذي ترغب التسجيل به في المكان المخصص. والمتاح لك وستظهر لك عملية دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل وذلك بالطريقة المتاحة لك. والخطوة الأخيرة قم بإتمام عملية التسجيل بكافة البيانات ودفع الرسوم واضغط على تسجيل أو تقديم.

طرق دفع رسوم التسجيل في قبول الجامعات

وبالنسبة للطرق المخصصة من التعليم العالي الأردنية لدفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.