نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد بعد الزيادة الملكية الأخيرة لعام 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في هذه الأيام، هو معرفة راتب الضمان الاجتماعي المطور بعد صدور بمرسوم ملكي يفيد بزيادة كلاً من معاش الضمان الاجتماعي وحساب المواطن الاجتماعي، إضافة إلى معرفة ما إذا الفرد مستحق لهذا الدعم أم لا، وغيرها من الأمور الأخرى التي تدور حول برنامج الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية.

راتب الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444

نفذت وزارة الموارد البشرية العمل على تحديد رواتب الضمان الاجتماعي، ولأن الرواتب تتحدد بالعديد من العوامل، مع الكثير من البحث والتحليل الذي يقوم به الخبراء وعدد أفراد الأسرة هو الأكثر أهمية لكل فرد من أفراد الأسرة، وتدفق تقسيم الراتب على النحو التالي:-

فرد واحد من أفراد الأسرة يحصل على 1000 ريال سعودي.

راتب عائلة مكونة من شخصين 2570 ريال.

راتب أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، راتبهم المخصص 3140 ريالا.

راتب خاص لأسرة مكونة من أربعة أفراد الراتب المدفوع لهم 3710 ريال.

راتب أسرة مكونة من خمسة أفراد 4280 ريالا.

راتب عائلة مكونة من 6 أفراد براتب هذه الأسرة 4840 ريال.

للأسرة المكونة من 7 أفراد، القسط هو 5420 ريال.

لأسرة مكونة من ثمانية أفراد، راتبها المضمون هو 6000 ريال سعودي.

لأسرة مكونة من تسعة أفراد، الراتب المضمون للأسرة هو 6560 ريال سعودي.

أجر أسرة مكونة من 10 أفراد 7120 ريالا.

راتب أسرة مكونة من 11 فردًا من الضمان الاجتماعي 7680 ريالًا.

بالنسبة لأسرة مكونة من 12 فردًا، الراتب المضمون 8260 ريالًا.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

وقد تم تحديد رواتب الضمان الاجتماعي المتقدمة من قبل وزارة الموارد في المملكة، وبصدر مرسوم ملكي صادر في 4 فبراير 1443 هـ بدأ بتنشيط النظام الأمني ​​الحديث. الغرض منه هو التوسع، ولتحقيق الاستقرار المدني والمساواة الاجتماعية، تقديم الدعم المالي لجميع الأسر المستحقة لتعيش في سلام وتلبية جميع احتياجات الحياة الأساسية، حيث يتم تنفيذ هذا النظام من خلال قوانين وأنظمة محددة لتمكين الحماية الاجتماعية، ويوفر نظام الضمان الاجتماعي المطور الدعم المادي وخدمات إعادة التأهيل والتدريب، والخدمات المتعلقة بالتوظيف لمختلف الأشخاص، ويوفر أموال الزكاة لمن يستحق هذه الأموال، ويمنحك القدرة على تحسين حياتك.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية هذا النظام الحديث بهدف مساعدة جميع المحتاجين داخل المملكة وتمكينهم من عيش حياة كريمة في ظل غلاء المعيشة ليس هذا هو الهدف الوحيد للإطلاق، فبجانب الضمان الاجتماعي، هناك أهداف أخرى مثل: