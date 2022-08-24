عاااجل.. موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل شهر بقرار صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إن الحكومات السعودية تعمل على النهوض بحالة المواطن السعودي والعمل على توفير احتياجاته ومساعدته على العيش بشكل كريم وذلك من خلال النظر إلى الحالة المادية الخاصة بكل أسرة واحتيلحنطتها المختلفة وعلي أساسه فإن الحكومات السعودية تعمل على إعانة هذه الأسرة من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يكفل للمواطنين السعوديين سد احتياجاتهم المختلفة، كما يستطيع المواطن السعودي أن يقوم بالتقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك من خلال منصة الدعم والحماية المجتمعية وذلك في حالة توفر شروط الاستحقاق وفي هذا المقال سنتعرف على موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ.

موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في السعودية قد أعلنت عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة والأشخاص المقدمين علي برنامج دعم النظام الاجتماعي الجديد وذلك بتاريخ 26 من شهر يوليو لعام 2022 م، كما أن المبالغ المستحقة قد ظهرت للأشخاص الذين تم قبولهم في الدفعات المالية من خلال المنصة.

وحتى الآن لم تقوم الموارد البشرية بتحديد موعد ثابت لصرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور، ولكن في حالة صرف هذه المستحقات سيتلقى المستفيد رسالة نصية قصيرة تحتوي على موعد استلام المعاش الخاص به، أما عن تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور فيما يخص المستفيدين الجدد فهو يتم في يوم 1 من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور