نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل.. موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل شهر بقرار صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
إن الحكومات السعودية تعمل على النهوض بحالة المواطن السعودي والعمل على توفير احتياجاته ومساعدته على العيش بشكل كريم وذلك من خلال النظر إلى الحالة المادية الخاصة بكل أسرة واحتيلحنطتها المختلفة وعلي أساسه فإن الحكومات السعودية تعمل على إعانة هذه الأسرة من خلال نظام الضمان الاجتماعي الذي يكفل للمواطنين السعوديين سد احتياجاتهم المختلفة، كما يستطيع المواطن السعودي أن يقوم بالتقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك من خلال منصة الدعم والحماية المجتمعية وذلك في حالة توفر شروط الاستحقاق وفي هذا المقال سنتعرف على موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ.
موعد نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطور 1443
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في السعودية قد أعلنت عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للأسر المحتاجة والأشخاص المقدمين علي برنامج دعم النظام الاجتماعي الجديد وذلك بتاريخ 26 من شهر يوليو لعام 2022 م، كما أن المبالغ المستحقة قد ظهرت للأشخاص الذين تم قبولهم في الدفعات المالية من خلال المنصة.
وحتى الآن لم تقوم الموارد البشرية بتحديد موعد ثابت لصرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور، ولكن في حالة صرف هذه المستحقات سيتلقى المستفيد رسالة نصية قصيرة تحتوي على موعد استلام المعاش الخاص به، أما عن تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور فيما يخص المستفيدين الجدد فهو يتم في يوم 1 من كل شهر ميلادي.
شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور
- أولا: يجب أن يقوم الشخص المستفيد مقيم دائم داخل المملكة لمدة عام سابق على الأقل من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي.
- ثانيا: يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم سعودي أو تكون امرأة أجنبية بحيث يكون زوجها سعودي أو لديها أبناء سعوديين سوء كانت مطلقة أو أرملة.
- ثالثا: يجب أن يكون الدخل الخاص برب الأسرة أقل من 1100 ريال وألا يكون هذا الشخص مقيم في أي دار من ديار الإيواء بالمملكة.
- رابعا: يجب أن يكون المتقدم ملتزم بالمتطلبات الخاصة بالصحة وتعليم الأبناء.
- خامسا: يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أموال بقيمة عالية ويحب ألا يكون لديه أكثر من سيارة مسجلة باسمه.
- سادسا: ويجب أن يكون سجل المتقدم خال من القضايا الجنائية.
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