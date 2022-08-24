نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية.. موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري وهنا التشكيل المتوقع للهلال ضد الخليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الموج الأزرق نادي الهلال السعودي، ضربة البداية في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” عندما يحين موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي، والمقرر لها أن يستقبلها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في المنطقة الشرقية، وكان نادي الخليج قد طرح تذاكر اللقاء عبر شركة صلة السعودية، المالك الحصري لبيع تذاكر مباراة الهلال والخليج وجميع مباريات نادي الخليج هذا الموسم، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والقناة الناقلة ومعلق اللقاء، والتشكيل المتوقع للهلال السعودي في اللقاء.

موعد مباراة الهلال والخليج