here نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

لقد أنهى أمس طلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بشعبيته علمي علوم وعلمي رياضة من أداء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022 – 2023 وها هم الآن يترقبون إعلان النتيجة خلال هذه الفترة للتعرف على ما حصل عليه كل طالب أو طالبة في بطاقة الترشيح الخاصة به للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وذلك فور اعتماد نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في مصر، ولذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية 2022 بشكل مفصل.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في مصر من خلال الآتي:

الخطوة الأولى: يلزم الذهاب إلى موقع البحث جوجل واكتب في خانة البحث “موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022”.

الخطوة الثانية: بعد فتح الموقع سوف يتطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري والكود الواضح أمامك.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك انقر فوق زر “الخطوة التالية” من أجل الانتقال إلى صفح بطاقة الترشيح للطالب أو الطالبة.

الخطوة الرابعة: سوف يعرض لك الموقع تفاصيل النتيجة الخاصة بالطالب حيث سوف يعرض لك الموقع الكلية او المعهد المحول إليها الطالب واسم الجامعة.

الخطوة الخامسة: على الطالب حينها أن يقوم بتحميل بطاقة الترشيح على جهازه من أجل طباعتها أو القيام بطباعتها بشكل مباشرة.

موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022، حيث من المنتظر هلال فترة بسيطة من الآن أن يتم رفع النتائج عبر المنصة الرسمية ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المرحلة كان الحد الأدنى لها 60% لطلاب الشعبة العلمية و 58.5% للشعبة الأدبية مما يدل على انخفاض مستويات التنسيق في ذلك العام بشكل كبير، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن بداية تنسيق المرحلة الثالثة خلال الأيام القادمة ليتمكن الطلاب من التقديم على باقي الكليات والمعاهد المتاحة لهم.