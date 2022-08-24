موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022 يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن معرفة كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور حتى يحصلوا على دعم الذي يقدمه البرنامج لجميع المواطنين المستحقين للمساعدات لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الغلاء وايضا شراء مستلزماتهم الأساسية، حيث تحرص الحكومة في السعودية على تحقيق التكافل الإجتماعي في المجتمعات السعودية بين جميع الأشخاص ورفع مستوى الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا في المملكة من خلال صرف الدعم المادي لها شهريا من خلال برنامج الأهم هو الضمان الاجتماعي لذلك سوف نتعرف عن كيفية التسجيل بهم ومعرفة شروط الحصول على الضمان الاجتماعي من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد

وزارة أموال البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت على أن التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم المقدم، سوف يكون الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الخاص ببوابة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك لكي تسهل على جميع الأشخاص التسجيل بسهوله اي كان مكانهم، فإن العمليات الالكترونية سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى أنه ادق واسرع من الطرق التقليدية الأخرى ويكون التسجيل من خلال الخطوات البسيطة وهي على النحو التالي

من خلال الضغط على رابط موقع وزارة البشرية من بوابة الدعم والحماية الاجتماعية

ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول ثم انشاء حساب جديد

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم

ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم والسن والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد وغيرها

ملء جميع البيانات الخاصة بالاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والمدينة

إدخال كود التحقق الذي سوف يتم ارساله عبر هاتف الذي يدخله في المكان الخاص به

إرفاق الوثائق والاوراق المطلوبه ويجب ان تتاكد من صحتها قبل الارسال

تاكد من جميع البيانات السابقة ثم الضغط على إرسال الطلب

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الخاص بهذا الشهر حيث انه سوف يتم الصرف في يوم 01 سبتمبر لعام 2022 فإن لم يتبقى سوا ايام قليلة على الصرف حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من الضمان الاجتماعي وتلبية احتياجاتهم