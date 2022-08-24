نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى الدور الأول 2022 بالعراق برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادى الدور الأول 2022، يترقب الألاف من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات العراقية لمعرفة نتيجة الصف السادس الاعدادى الدور الاول، وحيث اعلنت الوزراء بأن النتائج سوف يتم اعلانها بشكل مؤثق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني والاسم الرباعي، واكدت ايضا من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بالامتحانات لاقتراب موعد ظهور النتيجة رسمياً، ونرصد لكم متابعينا في خلال الأسطر التالية رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى في العراق الدور الأول 2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 بالعراق

اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سوف يتم اعلان ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادى بالعراق الدور الأول 2022، وانه من المقرر اعلان النتائج رسمياً في خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من كافة كل ما يتعلق من تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمراكز بالعراق، وبيتم الاستعداد على الرصد النتائج الطلاب تمهيدا لاعلان النتائج واعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم العراقي في خلال مؤتمر صحفي واعلانها الكترونياً عبر موقع نتائجنا او موقع الالكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم العراق للحصول على النتائج الكترونياً اون لاين

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى الدور الأول 2022 بالعراق

ننشر لكم ونوافيكم كافة التفاصيل حول اعلان ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادى بمختلف محافظات العراق الدور الأول 2022 برقم الامتحاني والاسم الرباعي من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

أولاً البداية الدخول الى الموقع الالكتروني مباشرة او الذهاب الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي ثم الضغط الطالب على ايقونة خدمات الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادى ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الوزراه ثم اختيار ايقونة تحديد الدور الأول بالعراق ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة للطالب والت تتمثل من الاسم الرباعي والمحافظة التابعة للطالب التي يدرس فيها ثم ادخال رقم المقعد او الرقم الامتحاني بعد ذلك الضغط على ايقونة ظهور النتيجة وسيتم الكشف على النتائج بالدرجات التفصلية للطالب بشكل رسمي

يتواصل العمل على عملية تحميل نتائج اختبارات الطلاب من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل استكمال العمل على إعلان واعتماد نتائج اختبارات الطلاب في جميع المحافظات العراقية حتى لا يضطر أي من طلابنا لزيارة المدارس، للتعرف على هذه النتائج التي سيتم الإعلان عنها لجميع الطلاب بالاسم الكامل والكشف عن الدرجات المواد الدراسية