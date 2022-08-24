عاجل.. مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ3 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل نقلته قناة إكسترا نيوز منذ قليل. ونقلا عن مسؤولين أمريكيين تهدف الحزمة الجديدة إلى التأكيد على عزم الجانب الأمريكى مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن التغيرات اليومية أثناء النزاع.

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