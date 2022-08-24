العالم اليوم - اكتشاف نفطي جديد بالجزائر.. وهذا هو حجمه

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف نفطي جديد بالجزائر.. وهذا هو حجمه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:20 مساءً - أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الأربعاء عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة السبع بولاية أدرار.

وذكرت الشركة في بيان لها أن الاكتشاف به أحجام من النفط تقدر بنحو 151 مليون برميل.

ويعد الاكتشاف هو الأول بعد نحو 28 سنة من آخر اكتشاف للشركة بمنطقة السبع.

وأوضحت الشركة أن الاكتشاف يعتبر نتيجة "مشجعة" من أجل تكثيف نشاطات استكشاف المحروقات القادمة في منطقة أدرار.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير، عززت دول أوروبية من اتفاقاتها مع سونطراك بهدف زيادة وارداتها من الشركة الجزائرية كبديل عن المحروقات الروسية.

وكانت شركة سوناطراك قد وقعت في شهر يوليو عقدا مدته ثلاثة أعوام مع شركة "إنجي" الفرنسية لتوريد الغاز.

وقفزت إيرادات الجزائر من النفط والغاز الطبيعي بنحو 70 بالمئة في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية.