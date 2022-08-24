نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. اعلان موعد نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 من على موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2022 لمعرفة الحد الادنى للقبول فى كليات تجارة وحقوق عبر موقع التنسيق الالكترونى ، بعد الانتهاء رسميا من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 فى كل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى بدء كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى البحث حول موعد اعلان النتائج تنسيق المرحلة الثانية وعن الحد الادنى للقبول بالعديد من الكليات مثل كليه اداب وتجارة وحقوق وغيرها من الكليات الاخرى ونتناول لكم اليوم كل الاخبار حول موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 لكل الشعب من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من على موقعكم ثقفنى نيوز الاخبارى نواصل التقديم العديد من الاخبار المحدثة حول موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الشعب ادبى وعلمى حيث من المتوقع ان يعلن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بعد غلق باب تسجيل الرغبات فى خلال ثلاثة ايام حيث سيعلن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبتين علمي وأدبي وكانت تنسيق المرحلة الثانية يستهدف نحو 269202 طالبا بالشعبتين علمي وأدبي، وفقا للحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي، وهي للشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%، وعدد الطلاب: 223294 طالب، أما الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر وعدد الطلاب: 45908 طالب.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

مازال هناك متسع من الوقت لكل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى تسجيل رغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الان عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث سينتهي بعد ساعات قليلة من الان اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءا ولا يمكن لاي طالب تسجيل اوتعديل رغبات بعد الساعة السابعة صباحا وننشر لكم خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به

وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

يتسال العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بشكل رسمى قد تقرر عقد مؤتمر صحفى خاص بوزارة التعليم العالى فى خلال يومى الاربعاء او الخميس المقبلين وسوف يتم اعلان النتائج فى هذا المؤتمر ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة فيه

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

بشكل مفاجئ يستمر حتى الان تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث تفاجئ البعض باستمرار اتاحة تسجيل الرغبات حتى الساعة 1مساءا اليوم وكان الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى قد اعلن ان نهاية التسجيل ستكون فى هذا الموعد المخدد .

تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

يتسأل العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات موعد اعلان مؤشراته وموعد تسجيل الرغبات تمت الاشاراة الى ان تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات سيتم اعلانه قريبا بعد اعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة الدور الثانى لان تنسيق المرحلة الثالثة سيضم الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة الدور الثانى .