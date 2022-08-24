نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السعودية” السماح لأبناء المقيمين غير النظاميين بالالتحاق بالمدارس وفق التقويم الدراسي 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة السماح لأبناء المقيمين غير النظاميين على أراضي المملكة العربية السعودية، بالالتحاق بالمدارس السعودية في العام الدراسي الجديد 1444 وفق ما أعلنته منذ قليل وزارة التعليم السعودية، وقد شددت الوزارة على المدارس بضرورة تعريف أولياء الأمور المقيمين بشكل غير نظامي باستمارات القبول بالمدارس كذلك تزويدهم بكافة الإجراءات الواجب اتباعها، والتعريف بكافة الضوابط والشروط الخاصة باستمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام، والمقيمين بصورة غير نظامية، ومراجعة إمارات المناطق المقيمين بها لتسلم استمارة القبول واعتمادها، ومن ثم العودة للمدرسة الراغب الالتحاق بها لتسليم الاستمارة.
استمارة قبول أبناء المقيمين غير النظاميين بالمدارس السعودية 1444
في نفس السياق السابق ذكره أوضحت وزارة التعليم السعودية أن استمارة قبول أبناء المقيمين بشكل غير نظامي بالمملكة، تشمل:
- بيانات الطالب المراد إلحاقه بالتعليم بالسعودية.
- أيضًا بيانات جواز سفر والد الطالب أو الطالبة وبيانات جوزا سفر والدته.
- كذلك بيانات خاصة بإقامة ولي الأمر وزوجته.
- كما تشمل بيانات خاصة بالمشهد وتأشيرة الزيارة وغيرها من بيانات ولي الأمر المقيم بشكل غير نظامي بالمملكة.
- وتشمل البيانات عنوان السكن الدائم لولي الأمر وبيانات التواصل.
- في النهاية تشم استمارة قبول طالب من أبناء المقيمين بشكل غير نظامي تعهد ولي أمر الطفل الذي لا يحمل مستندات وأوراق نظامية، باستخراج كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لاستكمال وتصحيح وضع الطالب خلال العام الدراسي.
#فيديو/
مدير التعليم:
جاهزية #تعليم_الزلفي لبداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة-حفظها الله-ومتابعة مباشرة من وزارة التعليم،وجهود الزملاء والزميلات بالأقسام والمدارس.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/EgU8NMIJvt
— إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF)
#فيديو/— إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) August 23, 2022
مدير التعليم:
جاهزية #تعليم_الزلفي لبداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة-حفظها الله-ومتابعة مباشرة من وزارة التعليم،وجهود الزملاء والزميلات بالأقسام والمدارس.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/EgU8NMIJvt
توجيهات وزارة التعليم السعودية للإدارات التعليمية بخصوص الدراسة أبناء المقيمين بشكل غير نظامي 1444
بالإضافة لذلك أكدت وزارة التعليم السعودية على كافة الإدارات التعليمية العامة للتقويم والقبول، بإصدار إحصاء بشكل شهري بعدد الطلاب والطالبات الجدد المقبولين في كل منطقة تعليمية، من أبناء المقيمين غير النظاميين، لمتابعة استيفاء كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لتصحيح وضع الطلاب على مدار العام الدراسي.
دمج القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة التقويم الدراسي 1444 وزارة التعليم
في سياق متصل أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن قرار وفق العمل بدليل الخطط الدراسية الذي تم اعتماده العام الماضي، واستبداله بدليل الخطط الدراسية المطور الصادر مساء أمس، والذي تم التنويه عن بعض محتوياته وعلى رأسها التالي:
- أولًا دمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
- كذلك اعتماد مادة المعرفة المالية في نظام المسارات للمرحلة الثانوية من السنة الأولى.
- في النهاية بعض التغييرات في عدد حصص تدريس المواد السابق ذكرها ومواد أخرى.
نظام المسارات بالمرحلة الثانوية العام الدراسي الجديد 1444
في الختام أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استمرار نظام المسارات للمرحلة الثانوية بالمملكة بالصفين الأول والثاني، أما الصف الثالث الثانوي ستنطبق عليه نظام المقررات، كما ستبدأ أولى الإجازات المطولة للعام الدراسي الجديد 1444 فقط بعد 24 يوم من بدء الدراسة تشمل التالي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “السعودية” السماح لأبناء المقيمين غير النظاميين بالالتحاق بالمدارس وفق التقويم الدراسي 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.