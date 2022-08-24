نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السعودية” السماح لأبناء المقيمين غير النظاميين بالالتحاق بالمدارس وفق التقويم الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السماح لأبناء المقيمين غير النظاميين على أراضي المملكة العربية السعودية، بالالتحاق بالمدارس السعودية في العام الدراسي الجديد 1444 وفق ما أعلنته منذ قليل وزارة التعليم السعودية، وقد شددت الوزارة على المدارس بضرورة تعريف أولياء الأمور المقيمين بشكل غير نظامي باستمارات القبول بالمدارس كذلك تزويدهم بكافة الإجراءات الواجب اتباعها، والتعريف بكافة الضوابط والشروط الخاصة باستمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام، والمقيمين بصورة غير نظامية، ومراجعة إمارات المناطق المقيمين بها لتسلم استمارة القبول واعتمادها، ومن ثم العودة للمدرسة الراغب الالتحاق بها لتسليم الاستمارة.

استمارة قبول أبناء المقيمين غير النظاميين بالمدارس السعودية 1444

في نفس السياق السابق ذكره أوضحت وزارة التعليم السعودية أن استمارة قبول أبناء المقيمين بشكل غير نظامي بالمملكة، تشمل:

بيانات الطالب المراد إلحاقه بالتعليم بالسعودية.

أيضًا بيانات جواز سفر والد الطالب أو الطالبة وبيانات جوزا سفر والدته.

كذلك بيانات خاصة بإقامة ولي الأمر وزوجته.

كما تشمل بيانات خاصة بالمشهد وتأشيرة الزيارة وغيرها من بيانات ولي الأمر المقيم بشكل غير نظامي بالمملكة.

وتشمل البيانات عنوان السكن الدائم لولي الأمر وبيانات التواصل.

في النهاية تشم استمارة قبول طالب من أبناء المقيمين بشكل غير نظامي تعهد ولي أمر الطفل الذي لا يحمل مستندات وأوراق نظامية، باستخراج كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لاستكمال وتصحيح وضع الطالب خلال العام الدراسي.

#فيديو/ مدير التعليم:

جاهزية #تعليم_الزلفي لبداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة-حفظها الله-ومتابعة مباشرة من وزارة التعليم،وجهود الزملاء والزميلات بالأقسام والمدارس.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/EgU8NMIJvt — إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) #فيديو/



مدير التعليم:

جاهزية #تعليم_الزلفي لبداية العام الدراسي ١٤٤٤هـ بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة-حفظها الله-ومتابعة مباشرة من وزارة التعليم،وجهود الزملاء والزميلات بالأقسام والمدارس.#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/EgU8NMIJvt — إدارة تعليم الزلفي (@MOE_ZLF) August 23, 2022

توجيهات وزارة التعليم السعودية للإدارات التعليمية بخصوص الدراسة أبناء المقيمين بشكل غير نظامي 1444

بالإضافة لذلك أكدت وزارة التعليم السعودية على كافة الإدارات التعليمية العامة للتقويم والقبول، بإصدار إحصاء بشكل شهري بعدد الطلاب والطالبات الجدد المقبولين في كل منطقة تعليمية، من أبناء المقيمين غير النظاميين، لمتابعة استيفاء كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لتصحيح وضع الطلاب على مدار العام الدراسي.

دمج القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة التقويم الدراسي 1444 وزارة التعليم

في سياق متصل أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن قرار وفق العمل بدليل الخطط الدراسية الذي تم اعتماده العام الماضي، واستبداله بدليل الخطط الدراسية المطور الصادر مساء أمس، والذي تم التنويه عن بعض محتوياته وعلى رأسها التالي:

أولًا دمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

في مادة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. كذلك اعتماد مادة المعرفة المالية في نظام المسارات للمرحلة الثانوية من السنة الأولى.

في نظام المسارات للمرحلة الثانوية من السنة الأولى. في النهاية بعض التغييرات في عدد حصص تدريس المواد السابق ذكرها ومواد أخرى.

نظام المسارات بالمرحلة الثانوية العام الدراسي الجديد 1444

في الختام أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استمرار نظام المسارات للمرحلة الثانوية بالمملكة بالصفين الأول والثاني، أما الصف الثالث الثانوي ستنطبق عليه نظام المقررات، كما ستبدأ أولى الإجازات المطولة للعام الدراسي الجديد 1444 فقط بعد 24 يوم من بدء الدراسة تشمل التالي: