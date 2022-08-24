نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 tansik.digital.gov.eg ودرجات الكليات المُتاحة لمرحلة 2 في المقال التالي
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، انتهت المدة المحددة للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، والآن يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث من المفترض أن يتم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد غلق باب التقديم بأقل من 72 ساعة، هذا ومن خلال الفقرات التالية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية، فتابعو.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 والحد الأدنى للقبول بالكليات المتاحة لطلاب تلك المرحلة في شعبتي علمي علوم ورياضة وشعبة أدبي خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، وعليه فقد أوضحت الوزارة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لمعرفة ما يمكنهم التقديم عليه.
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022
ستعلن في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، وكذلك الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم والتي اشملت على كليات التمريض و الطب البيطري والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والألسن والآثار وباقي الكليات النظرية، كما تضمن تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب شعبة علمي رياضة، العديد من الأماكن الخالية ي كليات الحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني، والذكاء الاصطناعي وفنون جميلة والجامعات التكنولوجية والألسن والإعلام وباقي الكليات النظرية، ومن المتوقع أن تكون مؤشرات النتيجة للمرحلة الثانية 2022 كالآتي:
- طب بيطري المنصورة 359
- طب بيطري سوهاج 358
- طب بيطري جنوب الوادي 357
- طب بيطري الزقازيق 358
- طب بيطري كفر الشيخ 358
- طب بيطري المنيا 357
- حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357
- طب بيطري المنوفية 357
- طب بيطري دمنهور 357
- طب بيطري الإسكندرية 357
- طب بيطري أسيوط 356
- طب بيطري القاهرة 356
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
- حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
- حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
- الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
- حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
- طب بيطري بنها 355
- حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355
- طب بيطري أسوان 354
- حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
- حاسبات ومعلومات أسيوط 353
- طب بيطري بني سويف 353
- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
- طب بيطري مدينة السادات 353
- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
- طب بيطري العريش 352.
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