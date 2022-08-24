نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 tansik.digital.gov.eg ودرجات الكليات المُتاحة لمرحلة 2

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، انتهت المدة المحددة للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، والآن يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، حيث من المفترض أن يتم إعلان النتيجة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد غلق باب التقديم بأقل من 72 ساعة، هذا ومن خلال الفقرات التالية نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية، فتابعو.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 والحد الأدنى للقبول بالكليات المتاحة لطلاب تلك المرحلة في شعبتي علمي علوم ورياضة وشعبة أدبي خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، وعليه فقد أوضحت الوزارة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لمعرفة ما يمكنهم التقديم عليه.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ستعلن في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، وكذلك الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم والتي اشملت على كليات التمريض و الطب البيطري والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والألسن والآثار وباقي الكليات النظرية، كما تضمن تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب شعبة علمي رياضة، العديد من الأماكن الخالية ي كليات الحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني، والذكاء الاصطناعي وفنون جميلة والجامعات التكنولوجية والألسن والإعلام وباقي الكليات النظرية، ومن المتوقع أن تكون مؤشرات النتيجة للمرحلة الثانية 2022 كالآتي: