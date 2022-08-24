نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 في المقال التالي
اعتبر واحدة من أهم الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور في هذا التوقيت من كل عام هي الثانوية العامة والتنسيق في الكليات المختلفة، ولذلك فإن التساؤلات تزداد كل يوم حول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وعليه فإننا نحاول أن نجيب على هذه التساؤلات حتى يستطيع الطلبة أن يتعرف كل منهم على الكلية التي يرغب كل منهم بالالتحاق بها، وفي هذا الموضوع سوف نوضح كل التفاصيل التي تتعلق بالتنسيق كما أننا سوف نوضح الطريقة التي يمكن لكل الطلاب أن يقوموا من خلالها التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الموقع الإلكتروني.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية
يهتم أولياء الأمور والطلبة في هذه الأيام بالتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك لكي يستطيع الطلاب أن يقوم كل منهم بالتقديم في الكليات المختلفة بناءا على المجموع الذي قد تم الحصول عليه، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مؤشرات المرحلة الثانية وكان بعضها يتمثل في التالي:
- يتم قبول الطلاب في الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى يصل إلى 60%.
- بلغ الحد الأدنى لقبول الطلاب في الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية نحو ما يصل إلى 58.5%.
كيفية التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
تساءل بعض الطلاب في الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بل وقد قام الكثير منهم بالتساؤل عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بالتعرف على نتيجة المرحلة الثانية عندما تبدأ الوزارة في الإعلان عنها، ولذلك فإننا سوف نقوم بتقديم كل المعلومات اللازمة للتعرف الان على النتيجة وتتمثل الخطوات في التالي:
- يتم الدخول في البداية على الموقع الخاص بالتنسيق الالكتروني.
- يقوم الطالب بالتسجيل في الموقع.
- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.
- فيما بعد سوف تظهر النتيجة الخاصة بالتنسيق بالكلية التي يجب على الطالب الالتحاق بها وفقاً للمجموع.
- يجب على الطالب عقب ظهور نتيجة التنسيق أن يقوم بأخذ نسخة منه وطباعتها لأنه سوف يحتاج إليها عند التقديم.
- يحتفظ الطالب بجواب الترشيح الخاص بكليته إلى أن تقوم الوزارة بفتح باب التقديم للكلية.
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