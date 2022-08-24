نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع tansik.digital.gov.eg لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اعلان نتائج تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، يبحث العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وتأخد رغبات تنسيق المرحلة الثانية العديد من محركات البحث فى جوجل حيث تحتل فى الصدارة فى محركات البحث فى جوجل وكان تسجيل رغبات المرحلة الثانية سينتهى فى الامس الاثنين الموافق الثانى والعشرين من شهر اغسطس الجارى الا ان جاء قرار بمد فترة التسجيل لمدة يوم اخر ينتهى مع دقات الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء وننقل لكم الان موعد اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من هنا دائما عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى فى كل المحافظات حيث من المؤكد انه سيتم اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات فى الفترة المقبلة فى خلال 72 ساعة بعد اغلاق باب تسجيل الرغبات على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى على لسان الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مثلما حدث مع تنسيق المرحلة الاولى وطريقة اعلان النتيجة وكانت مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية بنسبة 60% لشعبة علمى فاكثر و 58% لشعبة ادبى فاكثر وضمت هذه المرحلة عدد كبيرمن الطلاب والطالبات وصل عددهم الى 269202 طالبا بالشعبتين علمي وأدبي منقسمين الى 223294 طالب للشعبة العلمية 45908 طالب للشعبة الادبية .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

بدء العديد من الطلاب الحاصلين على مجموع يصل الى 50% فاكثر فى التساؤل حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام2022 حيث من المتوقع ان يتم الاعلان المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الثالثة فى وقت قصير بعد اعلان نتيجة المرحلة الثانية وسوف تضم المرحلة الثالثة الناجحين فى الدور الثانى من امتحانات الثانوية العامة وتمتد لوقت طويل يصل حتى بداية الدراسة فى الجامعات بشكل عام فى كل المحافظات .

اعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تم الاعلان من جانب وزارة التعليم العالى ان الوزارة بصدد الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عبر مؤتمر صحفى رسمي سيعقده سيادة وزير التعليم العالى للكشف عن نتائج المرحلة الثانية للقبول بالجامعات مثلما حدث مع نتيجة تنسيق المرحلة الاولى حيث سيتم عن نتائج الكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثانية وكذلك عن موعد فتح تسجيل رغبات المرحلة الثالثة وهذا سوف يحدث احدى يومى الاربعاء او الخميس فى الاسبوع الجارى .

تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

فتحت وزارة التعليم العالى باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات فى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الشعب ادبى وعلمى فى اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرا كما تم الاعلان عبر الموقع ذاته من اجل اتاحة الفرصة الكاملة لكل طلاب الجامعات فى تسجيل رغباتهم فى الفترة الحالية قبل اعلان نتيجة التنسيق فى الفترة المقبلة .