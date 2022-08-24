نتائج السادس الاعدادي 2022 “إستعلم حالاًُ” نتائج الدور الاول على موقع الوزارة الرسمي

منذ أن انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات الخاصة بهم في الدور الأول 2022 ولم تهدأ عمليات البحث عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول في العراق، والآن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ انتهاء فترة الامتحانات، لا تفصلنا سوى ساعات قليلة فقط عن موعد الكشف عن درجات الطلاب، لذلك تستمر وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي أملًا في الاطمئنان على النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2022

أصبح أهم ما يشغل بال طلاب الصف السادس واولياء أمورهم الآن هو معرفة نتائج السادس الاعدادي 2022 لكي يطمئنوا على نتيجة جهدهم أثناء هذا الصف الدراسي، ومن المفترض أن يتم نشر النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك موقع نتائجنا التابع للوزارة خلال الساعات المقبلة، وقد صرحت المصادر أنهالانتهاء من تصحيح حوالي 6 مواد أي بإجمالي نسبة 92% من عملية التصحيح وبالوصول إلى تلك النسبة قد أشارت بعض الجهات الموثوقة في الوزارة إلى أن الدرجات مطمئنة للجميع ولا داعي للقلق نهائيًا، هذا ومن الجدير بالذكر انة قد أوضحت المصادر أن السبب وراء تأخر ظهور نتائج السادس الاعدادي 2022 هي أنه تحتاج عملية التصحيح إلى دقه عالية، وتمربعدة مراحل ليتم التأكد من عدم حدوث أي خطأ ليحصل كل طالب على حقه بالكامل في الدرجات.

رابط الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

في اطار حرص وزارة التربية والتعليم العراقية على سلامة طلابها تم تفعيل رابط للاستعلام عن تائج السادس الاعدادي 2022، بشكل الكتروني دون الحاجة للنزول من المنزل، كما تم الإعلان رسميًا أنه تقوم الوزارة بمنح الطلاب حوالي خمس درجات إضافية في كل مادة من المواد المقررة عليهم و التي قاموا بتأديتها، ولكن هناك شرط مهم ليحصل الطالب على تلك الدرجات وهي أن يكون مجموع الدرجات في المادة من 41 حتى 45 درجة حينها يحق للطالب أن بأخذ خمس درجات لكي يصل إلى 50 درجة، مع العلم أنه قامت وزارة التربية العراقية باتخاذ هذا القرار لمساعدة الطلاب على اجتياز الامتحانات.