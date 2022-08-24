نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الشغال مموقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2022 بعد العمل على تفعيله بعدما ادي كل طلبة الشعبة الادبية والاحيائية والتطبيقية كافة الاختبارات التي تم عقدها عليهم حتي يوم 9 آب فى مادة اللغة الفرنسية على ان يدور الترقب ويشغل عدد كبير من الطلبة الحصول على نتائج في تلك المرحلة التي تعد من اهم المراحل التعليمية العراقية والتي سيتم توفيرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2022

نتائج السادس الاعدادي حددت وزارة التربية والتعليم موعد ظهورها بعد طول انتظار، حيث قد انتهي كل عمليات تصحيح جميع المواد التي كانت مقررة على الطلاب وبدأت الوزارة فى الفترة الاخيرة على الانتهاء كذلك من عمليات رفع نتائج الطلاب على رابط الكشف عن تلك النتائج الرسمي وذلك حتي يتمكن كل الطلاب والطالبات على الوصول الى نتائجهم بابسط الخطوات الممكنة حيث نجد عدد كبير من الطرق التي حددتها التربية والتعليم العراقية على الحصول على تلك النتائج التي جاءت فى مقدمتها موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سيعمل على تفعيل امكانية الوصول الى تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل ننقله الان ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022

ننقل ونوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان طرق الحصول على نتائج السادس الاعدادي دور اول فى جميع المحافظات العراقية على الشكل التالي:-

في الخطوة الاولى:- افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فى الخطوة الثانية:- اختار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تحديد الدور الاول في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

في الخطوة الخامسة:- البدء فى إدخال رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة قبل الأخيرة ابدء فى ادخال وتحديد المحافظة التابع إليها وحدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي في الايقونة المخصصة لها

فى النهاية ابدء فى النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم النتائج معلنة بنجاح

على العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية اكدت على ان النتائج ستعلن بحد اقصي يوم 25 اغسطس على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم على مدار الساعة جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج التي سيتم العمل على اعلانها من خلال الموقع قبل ظهورها فى المدارس

نوافيكم على راس الساعة جميع التفاصيل المتعلقة حول نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول فى العراق والتي ستكون امكانية الحصول عليها مطروحة امام جميع الطلاب وذلك بعد انتهاء كل ادارة من الادارات العراقية من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بشكل وبصورة الكترونية