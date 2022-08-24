جونسون: نقف إلى جانب الشعب الأوكرانى مهما طالت المعركة

جدة - نرمين السيد - وكان جونسون قد صرح أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يخطط لشن هجوم على أجزاء جديدة من أوكرانيا، قائلاً إنه "يريد أوكرانيا كلها، يريد أن يفعل معها نفس الشىء الذى فعله مع القرم، ويعد لضم الأراضى، ويحضر المزيد من الاستفتاءات الزائفة".

وأشار إلى تزايد اضطهاد المعارضة وتتار القرم بشكل ملحوظ خلال الهجوم الروسى، ولهذا السبب، وفقًا لجونسون "من المهم أكثر من أى وقت مضى الوقوف معًا للدفاع عن مبادئ القانون الدولى".

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.