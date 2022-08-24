جدة - نرمين السيد - وكان جونسون قد صرح أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يخطط لشن هجوم على أجزاء جديدة من أوكرانيا، قائلاً إنه "يريد أوكرانيا كلها، يريد أن يفعل معها نفس الشىء الذى فعله مع القرم، ويعد لضم الأراضى، ويحضر المزيد من الاستفتاءات الزائفة".
وأشار إلى تزايد اضطهاد المعارضة وتتار القرم بشكل ملحوظ خلال الهجوم الروسى، ولهذا السبب، وفقًا لجونسون "من المهم أكثر من أى وقت مضى الوقوف معًا للدفاع عن مبادئ القانون الدولى".
يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: نقف إلى جانب الشعب الأوكرانى مهما طالت المعركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.