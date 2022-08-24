روسيا تعلن القضاء على أكثر من 600 جندى أوكرانى قرب دونيتسك

جدة - نرمين السيد - واستهدفت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكى 72 للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة كونستانتينوفكا بدونيتسك، كما تم القضاء على حوالى 80 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 8 آليات عسكرية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كذلك قصفت القوات الروسية خلال اليوم الماضى 7 مواقع قيادة، بما فى ذلك اللواء الآلى 66 فى منطقة نوفوميخيلوفكا، وفوج المدفعية الـ15 فى منطقة كورديوموفكا بدونيتسك، ولواء الدفاع الإقليمى 102 فى مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى 47 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع، إن القوات الروسية دمرت خلال اليوم الماضى 5 مستودعات للذخيرة فى مناطق مختلفة، وأسقطت الدفاعات الجوية خلال اليوم الماضى 7 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.