العالم اليوم - صعود أسعار النفط يرفع مؤشرات الأسواق الخليجية بتداولات اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:22 مساءً - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة.

وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو 4 بالمئة في اليوم السابق، بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية، التي تعتبر القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى احتمال خفض المنظمة أسعار النفط لجلب التوازن إلى السوق.

وكانت أسعار النفط قد هبطت في الأسابيع الماضية إلى حوالي 95 دولارا للبرميل من 120 دولارا بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وركود في الغرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة بقيادة صعود سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 0.8 بالمئة.

وتراجع سهم بن داود القابضة لتجارة التجزئة انخفض بحوالي 4 بالمئة بعد أن أبلغت عن تراجع في أرباحها الفصلية.

وفي دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم "إعمار العقارية" القيادي بنسبة 0.9 بالمئة.

وقالت الشركة أمس الثلاثاء إن صفقة "نمشي" ستحقق ربحا صافيا قدره 628.7 مليون درهم (171.17 مليون دولار).

وقالت يوم السبت إنها قررت بيع مشروع (نمشي) للتجارة الإلكترونية في الأزياء إلى نون، وهي شركة تجارة إلكترونية يدعمها الملياردير في دبي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 335.2 مليون دولار.

في أبو ظبي، تقدم المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.1 بالمئة.